Москва, 19 мая, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о лишении гражданства террористов, сообщает ИА REGNUM. Предлагается новое основание для аннулирования решения о приеме в гражданство РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стихийный мемориал в вестибюле метро «Технологический институт» в память о жертвах теракта 3 апреля 2017 года. Санкт-Петербург

Законопроектом устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, если целью приобретения гражданства Российской Федерации являлся подрыв основ конституционного строя государства, что выразилось в совершении преступления (приготовлении к преступлению, покушении на преступление) террористической или экстремистской направленности, и это подтверждено судебным приговором.

Одновременно поправки вносятся и в УПК: вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением преступлений террористической и экстремистской направленности приравнивается к установлению судом факта сообщения заведомо ложных сведений. Копии приговора направляются в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.

Сейчас отменить решение о приобретении гражданства РФ можно, если человек подал подложные документы или предоставил заведомо ложные сведения при вступлении в гражданство.

Комитет Госдумы по госстроительству считает инициативу очень важной и актуальной.

«Поскольку, затрагивая ключевые аспекты в нескольких областях правового регулирования, она одновременно и развивает существующие базовые правила по вопросам гражданства РФ, и формирует необходимые дополнительные элементы нормативно-правового обеспечения национальной безопасности для снижения уровня террористических угроз обществу и государству, а, значит, — в случае ее принятия — не только установит более выверенные основания и условия отмены решений о приобретении российского гражданства, но и будет представлять собой эффективную (в своей сфере) меру противодействия в Российской Федерации экстремизму и терроризму как особо общественно опасным явлениям, посягающим на фундаментальные гуманитарные и конституционно-значимые ценности, и, прежде всего, на основное личное право — право каждого человека на жизнь», — говорится в заключении профильного комитета.

Несмотря на всю простоту решения проблемы, правки требуют тщательной проработки как законодателями, так и экспертным сообществом для исключения каких-либо противоречий как с Конституцией РФ, так и с иными законами, отмечают в Ассоциации юристов России (АЮР).

«Лишение гражданства согласно Конституции РФ не допускается вовсе, кроме как поименованного в законе о гражданстве случая. В то же время возможно отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства», — указал председатель правления АЮР Владимир Груздев, заверив, что ассоциация готова подключить профессиональное юридическое сообщество для выработки единого коллегиального решения по данному вопросу.

Авторами поправок выступили Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенников («Единая Россия»), замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Законопроект был внесен в Госдуму после теракта в метро в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года.