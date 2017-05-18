Казань, 18 мая, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Выступая на международной конференции индустрии халяль, проходящей в рамках IX Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017», председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что мировая ёмкость этого рынка на сегодня оценивается в 2,1 трлн долларов, а на долю пищевой промышленности приходится 1,2 трлн долларов.

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«Инвестиционный потенциал в сфере халяль огромен и он растёт. Жёсткие требования к качеству продукции формируют спрос на неё и у представителей других конфессий, а также сторонников здорового образа жизни. Не будем забывать, что халяль — это не только еда, но и мода, туризм. Татарстан в этих направлениях скорее в начале пути, но с вашей поддержкой нам хотелось бы занять свою нишу на мировом рынке, прежде всего, на рынке пищевой продукции», — обратился к участникам конференции Мухаметшин.

Завершая приветственную речь председатель Госсовета отметил, что для участия в традиционном съезде мусульман «ИЗГЕ БОЛГАР ЖЫЕНЫ» прибыли порядка 200 имамов исламского региона. Съезд намечен на 20 мая.

Следующим слово взял вице-премьер РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов. «Перед нами стоит задача защитить рынок халяль от недобросовестных производителей», — заявил он, добавив, что по оценке экспертов в регионе ёмкость рынка — 90 млрд рублей.