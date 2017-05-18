Киев, 18 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Публичные мероприятия почтения дивизии СС «Галичина», входящей в состав войск СС нацистской Германии, не являются нарушением закона об осуждении нацистского режима на Украине, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает 18 мая Страна.ua.

Зверства АУН-УПА

Таким образом, Вятрович ответил на запрос журналистов об оценке публичного использования символики дивизии СС «Галичина» на Украине. Вопрос был задан в связи с мероприятиями почтения нацистской дивизии во Львове, прошедшими 29 апреля 2017 года.

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По мнению апологета украинских карателей, использование символики дивизии СС «Галичина» разрешено на Украине, поскольку она не входит в перечень запрещенной символики в п. 5 ч. 1 ст. 1 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

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Ранее, 29 апреля 2017 года, во Львове состоялась панихида в Соборе Святого Юра в честь 74-летия дивизии СС «Галичина», а также молитва на Лычаковском кладбище. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал мероприятие «вопиющим, грубым и циничным нарушением закона Украины о запрете распространения нацистской идеологии и символики».

Напомним, дивизия СС «Галичина» была сформирована в 1943 году из украинских карателей, входивших в Украинскую национальную армию (УНА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дивизия официально входила в состав войск СС нацистской Германии и воевала за Третий рейх во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине, принимая участие в карательных операциях фашистских войск.

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