Украина: Дивизия СС «Галичина» не попадает под закон об осуждении нацизма
Киев, 18 мая, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Публичные мероприятия почтения дивизии СС «Галичина», входящей в состав войск СС нацистской Германии, не являются нарушением закона об осуждении нацистского режима на Украине, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает 18 мая Страна.ua.
Таким образом, Вятрович ответил на запрос журналистов об оценке публичного использования символики дивизии СС «Галичина» на Украине. Вопрос был задан в связи с мероприятиями почтения нацистской дивизии во Львове, прошедшими 29 апреля 2017 года.
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По мнению апологета украинских карателей, использование символики дивизии СС «Галичина» разрешено на Украине, поскольку она не входит в перечень запрещенной символики в п. 5 ч. 1 ст. 1 закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».
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Ранее, 29 апреля 2017 года, во Львове состоялась панихида в Соборе Святого Юра в честь 74-летия дивизии СС «Галичина», а также молитва на Лычаковском кладбище. Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал мероприятие «вопиющим, грубым и циничным нарушением закона Украины о запрете распространения нацистской идеологии и символики».
Напомним, дивизия СС «Галичина» была сформирована в 1943 году из украинских карателей, входивших в Украинскую национальную армию (УНА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дивизия официально входила в состав войск СС нацистской Германии и воевала за Третий рейх во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине, принимая участие в карательных операциях фашистских войск.
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