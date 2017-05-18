Чебоксары, 18 мая, 2017, 15:00 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено два уголовных дела в отношении главы города Чебоксары Ирины Клементьевой. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

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Следствие считает, что в ноябре 2013 года подозреваемая, являясь генеральным директором ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед», неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом данной организации, скрыв от совета директоров «личную заинтересованность и не испрашивая одобрения со стороны общего собрания акционеров». Напомним, «Чувашия-Мед» — компания со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования — города Чебоксары.

«В частности, от имени страховой компании она передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, единственным учредителем и генеральным директором которой является её муж, часть нежилого помещения площадью более 370 кв. метров по явно заниженному размеру ежемесячной арендной платы в размере чуть менее 80 тыс. рублей при ее предварительной рыночной стоимости не менее 132 тыс. рублей. Кроме того, она же от имени возглавляемой организации продала матери главного бухгалтера страховой компании земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. метров по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей», — сказал Олег Дмитриев.

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Оба объекта недвижимости находятся на территории города Чебоксары. Следствие считает, что в результате страховой компании был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 5 млн рублей. Кроме того, согласно материалам дела, город Чебоксары недополучил в бюджет доходы по дивидендам в размере не менее 20 процентов чистой прибыли компании.

Дело возбуждено на основании материалов, представленных Управлением ФСБ России по Чувашской Республике. Ирину Клементьеву подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, обстоятельства происшествия устанавливаются. По делу проведено 15 обысков, решается вопрос о назначении судебных оценочных и других экспертиз. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету, а также по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.

Отметим, в марте 2017 года в столице Чувашии в системе обязательного медицинского страхования разразился скандал, в центре внимания оказалась гендиректор «Чувашии-Мед» Ирина Клементьева. Как ранее сообщало ИА REGNUM , началось всё с родительской жалобы: руководство чебоксарской гимназии №4, где классы переполнены, и дети учатся в две смены, передало в аренду помещения компании «Икар-1», которая принадлежит супругу Клементьевой. Фирма прямо в школе должна была оказывать услуги по диагностике и лечению зрения. Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы, получив общественный резонанс. К делу подключилась прокуратура, договор аренды был расторгнут, но вопросы остались.

Напомним, Ирина Клементьева возглавляет страховую компанию 20 лет, с 1997 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в горсобрании столичного парламента она депутатствует четвёртый созыв, с 2010 года являлась заместителем председателя Чебоксарского городского собрания депутатов, а в ноябре 2016 года была избрана главой города Чебоксары.

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