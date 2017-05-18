Иваново, 18 мая, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Бывший глава города Иваново Вячеслав Сверчков приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Накануне, 17 мая, суд в Иваново вынес решение по громкому уголовному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР по региону.

Ivgoradm.ru Вячеслав Сверчков

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе города Иваново, занявшему впоследствии должность заместителя председателя Ивановской областной думы, Вячеславу Сверчкову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в официальном сообщении СКР.

Сверчков, напомним, занимал пост главы города Иваново с 2010 по 2015 год. Затем он перешел в облдуму — ему был передан мандат «Единой России» после ухода одного из депутатов, сложил полномочия главы города и занял пост вице-спикера.

А в феврале 2016 года его задержали правоохранительные органы — по обвинению в получении взятки в сумме 12,76 млн рублей от предпринимателя.

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По данным следствия, деньги Сверчков получил еще в 2014 году, являясь главой города — в качестве оплаты содействия в получении бизнесменом в аренду участков под оборудование «умных» остановок общественного транспорта. В результате, согласно материалам дела, Сверчков обеспечил положительное решение со стороны подразделений гордумы и администрации города о передаче в аренду 37 участков в черте Иваново. Также глава города «обязался за взятку решить вопрос о переводе выделенных участков из категории территорий, предназначенных для размещения и обслуживания дорог, в категорию земель, на которых возможна организация торговли».

Накануне суд признал Сверчкова виновным по уголовному делу и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Сверчков также должен выплатить штраф в 25 миллионов 520 тысяч рублей. В ближайшие два года экс-глава города не сможет работать на государственной и муниципальной службе.

Добавим, что год назад, в мае 2016-го, депутаты облдумы освободили Сверчкова от полномочий вице-спикера. Членство его в «ЕР» было приостановлено практически сразу после задержания.

Дело в отношении Сверчкова — далеко не первый коррупционный скандал в Иваново за последнее время. В апреле этого года Ленинский суд города вынес решение по делу первого заместителя председателя облправительства Андрея Кабанова — он был признан виновным в получении двух взяток: 7 млн руб. от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн рублей — от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность. Прокурор требовал наказания для Кабанова в виде 12 лет лишения свободы и 45 млн рублей штрафа. Суд оказался гуманнее — он назначил экс-чиновнику 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 30 млн рублей. Сам Кабанов утверждал, что деньги не присваивал — они были направлены на проведение социсследований в преддверии выборов. Тогда же стало известно о намерении Кабанова обжаловать приговор — вплоть до ЕСПЧ.

Еще одно громкое уголовное дело было возбуждено год назад, в мае 2016-го — в отношении другого зампреда правительства региона Дмитрия Куликова. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении Сверчкова (по материалам дела, Куликов получил от экс-главы города взятку), а в сентябре было возбуждено еще одно дело — чиновник получил, по версии следствия, от одной из местных компаний в аренду Volksvagen Touareg. Однако, считают следователи, договор аренды был формальным, и фактически плата по нему не вносилась. Защита Куликова, также как и защита Кабанова, настаивает на невиновности клиента.

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Череда коррупционных скандалов в Иваново дала ряду наблюдателей повод заявлять о перспективах отставки с поста главы региона Павла Конькова, а некоторыми экспертами задержания правительственных чиновников были расценены даже как попытка повлиять на губернатора. Однако прогнозы (а они звучали и в 2015 году, и в 2016-м, и в феврале 2017-го) остаются лишь прогнозами. На данный момент, согласно рейтингу влияния глав субъектов Российской Федерации по итогам апреля, Павел Коньков включен в группу губернаторов со средним влиянием — он занимает 77-ю строчку, поднявшись по сравнению с мартом на один пункт.