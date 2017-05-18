«Стратегия-2030 призвана объединить потенциал Калининграда и Крыма»
Калининград, 18 мая, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Стратегия экономической безопасности России до 2030 года призвана объединить потенциал Калининградской области и Крыма. Такое мнение сегодня, 18 мая, корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-руководитель Главного управления экономического развития администрации Калининградской области, кандидат экономических наук Виталий Жданов, комментируя утверждённую президентом России «Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года».
Одной из задач Стратегии является приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области.
По мнению Жданова, тот факт, что Крым и Калининград в документе стоят рядом, говорит о серьезном нераскрытом потенциале сотрудничества двух российских регионов. «Стратегия — это некая подсказка и Крыму, и Калининграду о более тесном сотрудничестве, о создании масштабных кооперационных цепочек, — сказал экономист. — Как говорится, хватит разговаривать — шуршать надо».
«Взаимодействие Калининградской области с Крымом было и до его присоединения к России, — продолжил экономист. — В частности, по вопросам судостроения постоянно шло оживлённое общение на уровне технологий с приглашением специалистов и т.д. После же воссоединения крымчане обратили, прежде всего, внимание на режим особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Знаю, что последние три года крымские эксперты неоднократно приезжали в Калининград. И та модель ОЭЗ, которая сформирована сейчас в Крыму, во многом основывается на нашем опыте».
По словам Жданова, федеральный центр дал Крыму больше преференций по режиму ОЭЗ — в части налогообложения и формирования социального фонда, нежели это было в Калининградской области.
«Безусловно, сейчас внимание федерального центра переключилось с Калининграда на Крым, — заметил экономист. — Это можно судить даже по принятию именных федеральных законов. До 2014 года по этому параметру мы стояли на втором месте после Москвы. Теперь же лидер по именным законам — Крым, на втором — Москва, а Калининград — уже на третьем».
Вместе с тем, по мнению эксперта, именно Калининградская область может стать ведущим партнёром Крыма в части производственных коопераций.
«Не секрет, что отрасли в Крыму, то же судостроение, подпадают под санкции, и выход из-под них возможен лишь за счёт выпуска конечной продукции с достаточной степенью переработки на территории, которая не подлежит санкциям. То есть разделение труда, когда продукт делается в Крыму, а в другом регионе России он окончательном дорабатывается и идёт на рынок, в том числе международный. Таким регионом может стать именно Калининград. В этом, по моему мнению, и есть стратегическая цель согласованного развития двух российских регионов», — заключил экономист.