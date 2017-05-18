Калининград, 18 мая, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Стратегия экономической безопасности России до 2030 года призвана объединить потенциал Калининградской области и Крыма. Такое мнение сегодня, 18 мая, корреспонденту ИА REGNUM высказал экс-руководитель Главного управления экономического развития администрации Калининградской области, кандидат экономических наук Виталий Жданов, комментируя утверждённую президентом России «Стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года».

Gov39.ru Митинг калининградцев в честь воссоединения Крыма с Россией. Март 2014 года

Одной из задач Стратегии является приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области.

По мнению Жданова, тот факт, что Крым и Калининград в документе стоят рядом, говорит о серьезном нераскрытом потенциале сотрудничества двух российских регионов. «Стратегия — это некая подсказка и Крыму, и Калининграду о более тесном сотрудничестве, о создании масштабных кооперационных цепочек, — сказал экономист. — Как говорится, хватит разговаривать — шуршать надо».

«Взаимодействие Калининградской области с Крымом было и до его присоединения к России, — продолжил экономист. — В частности, по вопросам судостроения постоянно шло оживлённое общение на уровне технологий с приглашением специалистов и т.д. После же воссоединения крымчане обратили, прежде всего, внимание на режим особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Знаю, что последние три года крымские эксперты неоднократно приезжали в Калининград. И та модель ОЭЗ, которая сформирована сейчас в Крыму, во многом основывается на нашем опыте».

По словам Жданова, федеральный центр дал Крыму больше преференций по режиму ОЭЗ — в части налогообложения и формирования социального фонда, нежели это было в Калининградской области.

«Безусловно, сейчас внимание федерального центра переключилось с Калининграда на Крым, — заметил экономист. — Это можно судить даже по принятию именных федеральных законов. До 2014 года по этому параметру мы стояли на втором месте после Москвы. Теперь же лидер по именным законам — Крым, на втором — Москва, а Калининград — уже на третьем».

Вместе с тем, по мнению эксперта, именно Калининградская область может стать ведущим партнёром Крыма в части производственных коопераций.

«Не секрет, что отрасли в Крыму, то же судостроение, подпадают под санкции, и выход из-под них возможен лишь за счёт выпуска конечной продукции с достаточной степенью переработки на территории, которая не подлежит санкциям. То есть разделение труда, когда продукт делается в Крыму, а в другом регионе России он окончательном дорабатывается и идёт на рынок, в том числе международный. Таким регионом может стать именно Калининград. В этом, по моему мнению, и есть стратегическая цель согласованного развития двух российских регионов», — заключил экономист.