Москва, 18 мая, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Понятие интеллигенции в конце 80-х годов 20 века было приватизировано определенным количеством творческой публики, убежден писатель Захар Прилепин. Об этом он заявил на пресс-конференции Русского Художественного Союза (РХС) в пресс-центре ИА REGNUM, на которой было объявлено о создании принципиально новой творческой организации, объединяющей деятелей культуры не по отраслевому, а по мировоззренческому принципу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захар Прилепин

«Я не собираюсь отнимать у них право считать себя интеллигенцией, но я считаю, что процесс деприватизации понятия «интеллигенция», безусловно, должен произойти. В этом заинтересовано колоссальное количество людей по всей России», — отметил Прилепин.

На подобные мысли писателя натолкнул давний разговор с представительницей английской культурной среды. Англичанка отметила, что не видит в Прилепине интеллигента. Однако последующее общение с множеством как простых людей, так и представителей культуры и искусства, отмечает спикер, убедило его ровно в обратном. А именно в том, что в постсоветское время у людей попросту было отнято пространство для творческого выражения.

«Так быть не должно, потому что это не соответствует принципам демократии. Я предлагаю тем людям, которые исповедуют эти принципы и называют себя интеллигенцией, расширить наши культурные ландшафты, культурные пространства, где мы все будем иметь право голоса», — заключил писатель.

Добавим, что 18 мая 2017 года в пресс-центре ИА REGNUM прошла конференция, на котором члены инициативной группы, состоящей из представителей творческих профессий, объявили о создании нового творческого союза.

Подробности читайте здесь: Русский Художественный Союз: пресс-конференция