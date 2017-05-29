Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 16 мая Временное правительство, согласно представлению Финляндского сената, постановило издать манифест об амнистии финляндцам. Согласно тексту манифеста, всем, совершившим преступления до 7 марта 1917 г., за которые судом присуждены или должны быть присуждены наказания, даруется помилование на следующих основаниях:

Фрагмент открытки С. Кущенко «В единении сила»

«1) Присужденных к наказаниям — денежным или заключением в тюрьме на срок не свыше одного года, или отрешением от должности, или отстранением от исправления должности, или же, если преступление было совершено лицом старше 15 лет, но не достигшим 18-летнего возраста, заключением в смирительном доме сроком на один год, — совершенно освободить;

2) для присужденных к заключению в смирительном доме пожизненно или сроком более, чем на 15 лет, — срок такового заключения сокращается до десяти лет;

3) в прочих случаях преступлений срок наказания сокращается на одну треть».

Манифест о помиловании не освобождает виновных от обязанности возмещения убытков потерпевшим.

Министр народного просвещения Мануйлов сделал распоряжение об отмене, как меры наказания, для учеников гимназий и реальных училищ исключения учащихся без права поступления в какое-либо учебное заведение. Все ученики, уволенные без права поступления в то или иное учебное заведение, теперь должны приниматься педагогическими советами на общих основаниях.

Министр почт и телеграфов Церетели предложил социал-демократу Рожкову пост товарища министра почт и телеграфов. Рожков предложение принял.

Временное правительство одобрило предложение министра Терещенко о расширении эмиссионного права на сумму 2 миллиарда рублей.

«Известия Петроградского Совета» призывают граждан подписываться на «Заем Свободы». «Известия» пишут, что за первые пять недель подписка на «Заем Свободы» дала 866 407 870 руб., между тем государству нужны миллиарды. Призыв кончается напоминанием, что

«каждый рубль, отданный народом в руки Временного правительства, — новый камень в создании новой свободной России, новый гвоздь в крышку гроба царизма, новый шаг к свободе, равенству, братству и прочному миру».

Те же «Известия» пишут:

«В настоящее время военные расходы России составляют свыше 40 млн руб. в день, а общая сумма ежедневных государственных расходов перешла далеко за 50 млн руб. Чем покрываются эти расходы? Займами и выпуском бумажных денег. Ежедневно в страну выбрасываются десятки миллионов новых бумажных рублей…»

Атака

В экстренном заседании Исполкома Петроградского Совета обсуждался вопрос об экономической политике Временного правительства. В основу обсуждения была положена резолюция «О борьбе с хозяйственной разрухой», принятая экономическим отделом при Исполкоме 11 мая.

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Все докладчики указали на крайне критическое положение, которое в данный момент переживает страна, на необходимость принятия решительных, безотлагательных и срочных мер. По мнению докладчиков, назрела необходимость в государственном регулировании всей экономической жизни страны, во вмешательстве государственной власти как в область потребления, так и в область производственных отношений. Основные положения резолюции экономического отдела были приняты в качестве практического руководства для деятельности своей и деятельности министров-социалистов. Кроме того, была принята резолюция, касающаяся организационных форм осуществления принятой экономической резолюции.

На том же заседания Исполкома делегация рабочих Донбасса набросала картину положения.

«Предприниматели, по словам докладчиков, не принимают никаких мер к ремонту орудий и приспособлений, так что производство становится технически невозможным. Владельцы предприятий проявляют определенную тенденцию к прямому сокращению производства. Промышленники отказываются от снабжения продовольствием рабочих и довели санитарные условия до опасного состояния. Подготавливается остановка производства. Самые скромные требования рабочих наталкивались на систематическое сопротивление со стороны предпринимателей».

Исполком Петроградского Совета признал необходимыми фиксацию цен на современном уровне на все продукты горной и горнозаводской промышленности, регулирование прибыли, установление минимума заработной платы и дальнейшее регулирование ее, а также создание регулируемых государством трестов.

В газете «Новая жизнь» напечатано обращение группы английских рабочих к представителю России Набокову, находящемуся в Лондоне.

«Мы просим вас передать вашему правительству, что британская демократия, совместно с русской демократией, борется не за империалистические завоевания. Мы обнажили меч лишь тогда, когда самым грубым образом были нарушены элементарные права человечества, и вместе с вами мы твердо убеждены, что прочность человеческих прав и свободы может быть обеспечена лишь решительной победой над виновниками этих засилий».

В ответ на это обращение представитель России Набоков сказал:

«Мы можем быть уверены, что Россия останется неизменно верна своим союзникам и будет содействовать достижению общими усилиями желанной цели. Я безгранично верю в гений русского народа… Русский народ все еще ослеплен внезапной вспышкой света, но когда он поймет, что от него требуется та же жертва, которую британский народ принес добровольно за дело свободы, то мы можем быть уверены в победе».

Владимир Дмитриевич Набоков

Фракция большевиков внесла в Московский Совет, но вопросу об отношении к коалиционному министерству следующую резолюцию:

«…Русское правительство, надававшее неисполнимые для буржуазии обещания и связавшее себя соглашением с мелкобуржуазными демократическими партиями народников и меньшевиков, в качестве выхода хотя бы на самое короткое время из этого критического положения предложило включение в министерство вождей Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов для более активной поддержки империалистической войны.

Широкие народные массы, особенно солдаты, разочаровавшиеся во Временном правительстве, разуверившиеся в правильности соглашения с ним, в политике доверия к нему, питают еще иллюзии, будто можно исправить дело привлечением в министерство вождей мелкобуржуазной демократии. Вступление представителей Петроградского Совета во Временное правительство не изменяет, не могло изменить и не изменит характера современной империалистической войны, так как вожди Совета принуждены будут втягиваться во все более и более активное участие в современной войне, фактически, может быть, против своего желания осуществляя интересы русского и англо-французского империализма, своим именем прикрывая грабительские планы и секретные договоры этого союза империалистических правительств. В то же время участие социалистов в буржуазно-помещичьем правительстве не в состоянии изменить экономической политики этого правительства, не в состоянии заставить его принять для борьбы с все более и более углубляющейся производственно-продовольственной и финансовой разрухой широкий план революционных мер, направленных против капитала и помещичьего землевладения в интересах масс и крестьянской бедноты.

В силу всех этих обстоятельств Московский Совет раб. и с. д. признает, что своим вступлением во Временное правительство представители Петроградского Совета раб. и с. д., то есть вожди партии народников (Чернов, Пешехонов и пр.) и меньшевиков (Церетели, Скобелев и проч.), поставили себя вне рядов борющегося международного пролетариата, и что мы не возлагаем никаких надежд на это реорганизованное Временное правительство. Вместе с тем Совет считает необходимым переменам в составе Временном правительстве противопоставить борьбу классов, разрывающую с политикой соглашения с империалистической буржуазией и ведущую к переходу всей власти в руки Советов раб. и с. д., крестьянских и сельскохозяйственных рабочих депутатов».

За резолюцию было подано 100 голосов, против — 320. Московский Совет одобрил вступление социалистов в состав коалиционного правительства.

На совещании делегатов фронта Пешехонов сделал доклад о продовольственном деле. Он сообщил, что хлебная монополия до сих пор не проведена в жизнь, так как нет еще на местах продовольственных комитетов, которые должны собирать и распределять хлеб. К концу февраля запасов не было. В марте поступление хлеба стало более значительным, в апреле же опять резко упало. Последнее объясняется полевыми работами и распутицей. Продовольственное положение стало угрожающим: пришлось уменьшить паек. В конце апреля и в мае доставка хлеба на станции возросла. Некоторые железные дороги не могут справиться с поступлением хлеба.

Братание солдат

После доклада Пешехонова на том же заседании делегатами фронта были приняты резолюции о «братании», дезертирах и войне. В резолюции о «братании» говорится, что слово «братание», употребляемое в печати, во многих частях фронта не было известно. Не только в период революции, но и в течение всей войны были случаи, когда солдаты наши и противники выходили из окопов и сходились друг с другом для мирной беседы. Братание было и есть явление чисто случайное. Против массовых братаний, как явлений безусловно вредных для безопасности армии, а также против попыток шпионажа, комитетами многих частей вынесены самые категорические запрещения. Совещание делегатов со своей стороны признает недопустимым братание с врагом, но вместе с тем горячо протестует против попыток буржуазных газет представить братание как разложение армии в связи с революцией. Армия не разлагается, а находится в процессе переустройства на началах демократизации.

В резолюции о дезертирах Совещание устанавливает, что случаи дезертирства, наблюдавшиеся в прошлом, в настоящее время в большинстве частей прекратились. Массовое дезертирство, в котором обвиняется армия, падает главным образом на запасные части. Необходимо, чтобы весь народ в тылу пришел на помощь власти в деле возвращения дезертиров в свои части. Товарищи из тыла должны идти на фронт для смены надорванных войной братьев.

В резолюции о войне говорится, что сидящая в окопах армия, заявляя о необходимости принятия всех мер к скорейшему прекращению всемирной бойни и заключению мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределения всех народов, в то же время выставляет своим лозунгом: «хочешь мира — готовься к войне», так как сознает, что только мощная армия может заставить уважать себя и окончить войну так, как она находит правильным и справедливым. Армия призывает всех, кому дорога свободная Россия, организоваться вокруг Советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов и Временного правительства — революционных организаций, которым она верит и которые не допустят авантюр и не заставят армию служить удобрением чужих полей.

«Пусть впредь наша кровь не льется во имя империалистических стремлений, а лишь во имя демократии и трудящихся масс! Да здравствует наш призыв к трудящимся демократиям всех союзных и вражеских стран!»

Открылся третий Всероссийский съезд военно-промышленных комитетов. На съезд съехалось свыше 500 представителей. Съезд открыл Гучков. Указав на тот подъем, которым был встречен переворот, Гучков высказал чувство разочарования, вызванное тем направлением, которое приняла революция. Министр торговли Коновалов говорил, что без ложного стыда нужно признать, что предстоит тяжелый путь, что задачи, ожидающие своего разрешения, неосуществимы по своей грандиозности и трудности.

В центре и на местах нет единства. Постоянно встречаются попытки нарушения права — принципу права противопоставляется принцип силы. Эти антигосударственные тенденции приведут Россию к катастрофе. Эта катастрофа при старом режиме никогда не чувствовалась с такой ясностью, как теперь; никогда мы не были так близки к катастрофе, готовой потрясти экономическую жизнь. Условия этой приближающейся катастрофы лежат в антигосударственных тенденциях. Среди рабочих пробуждаются темные инстинкты толпы под влиянием агитации безответственных лиц. Рабочие предъявляют неосуществимые требования.

«При старом режиме мы верили, что в условиях свободы в России может наступить развитие производительных сил. Но в настоящий момент приходится напрячь все усилия, чтобы спасти от разгрома даже ту промышленную жизнь, которая была налажена при старом режиме».

Далее Коновалов нарисовал мрачную картину предстоящего экономического кризиса и сказал, что если в ближайшее время не произойдет отрезвления «отуманенных голов», если люди не поймут, что они рубят тот сук, на котором сидят, то не удастся побороть разруху, и они будут свидетелями полного паралича экономической жизни. Коновалов закончил указанием на то, что Временное правительство готово на все меры в целях восстановления в стране порядка, укрепления дела свободы и национальной обороны. Временное правительство ждет помощи и требует энергичной поддержки от всех, кому дорог успех революции. Временное правительство указывает всему народу, всей стране на тяжелое положение, на колоссальную опасность.

Целый ряд ораторов говорил в том же духе.

Справка ИА REGNUM

Николай Рожков — историк, меньшевик. Во время ссылки в Иркутске сошелся с Церетели, Войтинским, Даном и другими лидерами меньшевиков. После февраля стоял на позициях объединенцев, желавших создать из разрозненных левых течений единый революционный фронт.