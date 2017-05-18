Вашингтон, 18 мая, 2017, 14:32 — ИА Регнум. «Назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по надзору над расследованием дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы, которое вело Федеральное Бюро при Джеймсе Коми, не является, по словам заместителя генпрокурора Рода Розенстайна, признанием того, что преступления были совершены или что обвинения (Дональда Трампа) в связях с Кремлем подтверждаются, — пишет испанское информационно-аналитическое издание El Economista. — Розенстайн подчеркивает, что имеющихся материалов пока недостаточно, чтобы делать какие-то выводы».

Fbi.gov Роберт Мюллер

«Спецпрокурор необходим для того, чтобы представить народу Америки все доказательства совершения или несовершения преступления», — цитирует портал Рода Розенстайна.

Испанское электронное издание напоминает, что Роберт Мюллер отработал директором ФБР 12 лет, был назначен на этот пост республиканцем Джорджем Бушем-младшим и уволен с должности демократом Бараком Обамой. СМИ ненавязчиво подчеркивая, что Джеймс Коми как раз и сменил Мюллера на этом посту, оставляет возможность читателю самостоятельно домыслить, какие перспективы имеет сложившаяся ситуация.

Корреспондент другого испанского издания — El Mundo — Пабло Пардо выражается более конкретно. По его словам, назначение спецпрокурора выглядит явной уступкой Трампа демократам, но при этом нет никаких гарантий, что дело будет доведено до логического конца. Скорее всего, его спустят на тормозах, успокаивая оппозицию .