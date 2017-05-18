Москва, 18 мая, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на пятницу, 19 мая, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и евро

Евро вырос на 1,04 рубля и составил 63,9967 рубля. Доллар США подорожал на 73 копейки и составил 57,4683 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 19 мая, выросла на 86,95 копейки — 60,4061 рубля.

Ранее в ходе торгов на Московской бирже европейская валюта впервые с начала мая превысила отметку в 64 рубля. Торги открылись значением курса евро 63,85 рубля.

По мнению экспертов, давление на российскую валюту оказывают нестабильность в США, которая негативно влияет на сырьевой рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 мая Центробанк РФ повысил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара вырос на 47 копеек и составил 56,73 рубля. Курс евро поднялся на 92 копейки до 62,95 рубля.