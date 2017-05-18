Чита, 18 мая, 2017, 14:24 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, который и в прежние времена не отличался особенным благополучием, появилась новая точка социальной напряженности, сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин, комментируя информацию о забастовке, объявленной шахтерами в Тунгокоченском районе.

Ugold.ru Рудник

«На место выехали не только губернатор Наталья Жданова и краевой прокурор, но и находившийся поблизости полпред президента Сергей Меняйло. Смысл этого «чиновничьего слета» не совсем понятен, ведь проблема не только и не столько в задержке то ли зарплаты, то ли аванса, а в том, что собственник планирует закрыть рудник как убыточный, — говорит эксперт. — Вершина-Дарасунский входит в число монопрофильных муниципалитетов, и закрытие предприятия сильно ухудшит социально-экономическую ситуацию в поселке. Решить с помощью надзорных и силовых органов вопрос с задержкой зарплаты можно, а вот что делать дальше не совсем понятно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 мая на шахте Юго-Западная, принадлежащей компании «Южуралзолото», 81 работник отказался покидать шахту. Они утверждают, что до настоящего времени им не выплачена заработная плата за апрель текущего года. Также шахтеры требуют пересмотреть коэффициент трудового участия (составная часть зарплаты) за апрель 2017 года.

Как отмечает «Чита.Ру», Дарасунский рудник печально известен трагедией, случившейся в сентябре 2006 года. Тогда в результате пожара погибли 25 шахтеров. В ноябре 2008 года после резкого снижения объема добычи золота — с 32 до 8 килограммов — шахтеры Дарасунского рудника уже бастовали против низкой зарплаты. В результате «Южуралзолото» было вынуждено приостанавливать работу предприятия. В дело вмешивались власти региона, конфликт в течение нескольких месяцев удалось разрешить, к июлю 2009 года работы были возобновлены. После этого у предприятия были проблемы с выплатой налогов, налоговики угрожали предприятию банкротством. В 2016 году ООО «Дарасунский рудник» входило в десятку крупнейших золотодобытчиков Забайкалья, компания добыла 300 кг металла.