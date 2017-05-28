Санкт-Петербург, 28 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 15 мая на заседании Временного Правительства министр торговли и промышленности Коновалов возбудил вопрос о необходимости принять какие-нибудь меры, чтобы умерить «чрезмерные аппетиты рабочих». Требования рабочих, по мнению Коновалова, возрастают с каждым днем и угрожают, в конце концов, привести промышленность к полному разгрому. Удовлетворить все предъявляемые к ним требования промышленники не в силах. Ссылаясь на заявления министра труда Скобелева, Коновалов указал, что он со своей стороны вполне разделяет мысль о необходимости введения нового подоходного и поимущественного налога с высокими ставками, о необходимости самого сурового обложения и обращения в пользу государства военной прибыли, но вместе с тем он настаивал на том, чтобы требование жертв не было односторонним и не предъявлялось к одному классу населения. Во имя спасения русской промышленности необходимо каким-нибудь образом воздействовать на рабочих, чтобы они умерили свои требования.

Иван Шилов ИА REGNUM Революционный год

Скобелев, не отрицая того, что рабочие нередко предъявляют неисполнимые требования, указал, что воздействие на них может быть оказано только моральное. После обсуждения этого вопроса Временное Правительство в принципе решило обратиться к рабочим от имени Временного Правительства с воззванием, «во имя блага революции», умерить чрезмерные требования, угрожающие внести полное расстройство в хозяйственную жизнь страны.

В Петербурге состоялось заседание комиссии по местным финансам, на котором обсуждался вопрос об улучшении финансового положения городов. С докладами выступали представители Петербурга и Москвы, охарактеризовавшие современное финансовое положение обеих столиц. На обсуждение комиссии был поставлен вопрос о выпуске объединенного займа городов. Совещание единогласно приняло следующее постановление: города должны принять меры к сведению бюджета без дефицита и к соблюдению «основного требования финансовой науки», — чтобы каждое городское предприятие само себя окупало и не требовало никаких приплат со стороны. Хроническое покрытие дефицитов не может быть терпимым.

Бюро Исполкома Петроградского Совета, обсудив вопрос о захвате дачи Дурново анархистами и о их нежелании выселиться оттуда, постановило потребовать от анархистов очистить дачу под угрозой исключения их из состава Совета.

Дача Дурново. 1880-е

На заседании Исполкома Московского Совета выступил с речью министр почт и телеграфов Церетели. Он изложил причины, побудившие социалистов принять министерские посты. В ответных речах большинство членов Исполкома одобрило шаги Совета и обещало полную поддержку коалиционному министерству. В принятой резолюции о Временном Правительстве сказано:

«В сознании того, что отныне на Совет, как и на весь рабочий класс, ложится ответственность за успешное выполнение новых принятых на себя пролетариатом обязанностей, Моск. Сов. Раб. и С. Д. призывает рабочих и солдат сильнее сплотиться вокруг Советов, чтобы обеспечить ему возможность оказывать полную поддержку при проведении программ, выдвинутых Советом Р. и С. Д. и принятых Временным Правительством».

В Тифлисе Совет Рабочих и Солдатских Депутатов вынес резолюцию, в которой настаивает на немедленном созыве Учредительного Собрания, заявляя, что всякое оттягивание созыва должно рассматриваться, как контр-революционный шаг. Решено требовать от Временного Правительства немедленного обновления городских и земских учреждений на демократических началах и повсеместного введения их.

На Всероссийском съезде деятелей средней школы в Москве (12−15 мая) были приняты резолюции по вопросу о работе учителей по подготовке к Учредительному Собранию, об организации учительства, об автономии средней школы и о «Займе Свободы». В резолюции об автономии средней школы сказано:

«Средняя школа должна быть автономной, принцип автономности распространяется на все средние школы; под автономией разумеется свободное и независимое руководство всей жизнью школы, осуществляемое педагогическим персоналом и представителями местного общественного самоуправления и родителей учащихся на основе общегосударственных норм, установленных законодательными учреждениями».

Съезд признал отделение школы от государства в настоящее время совершенно недопустимым, признавая в то же время важную роль самой широкой инициативы в деле развития просвещения со стороны органов местного самоуправления, отдельных групп и частных лиц.

Признавая необходимость созыва Учредительного Собрания, съезд решил принять активное участие в подготовке к нему широких масс населения. Признавая и доверяя Временному Правительству, съезд постановил поддерживать «Заем Свободы».

Неизвестный художник. Открытка из серии «Дети играют в революцию». «Заем свободы»

В Нижнем Новгороде на созванном Центральным Комитетом волжского союза судоходных служащих и рабочих собрании, с участием представителен балтийского флота, постановлено образовать Всероссийский союз судоходцев. Ввиду неудовлетворения судовладельцами экономических требований, решено обратиться к Временному Правительству с сообщением о тяжелых условиях волжского труда и с просьбой о вмешательстве. На собрании присутствовало тысяча человек.

В Киеве, в день истечения последнего срока для добровольной явки дезертиров в свои части, по всему городу были произведены облавы на дезертиров. Задержано около 12 тысяч человек, подлежащих отправке на фронт. В производстве облавы, помимо милиции, принимали участие школа прапорщиков и боевые дружины.

На фронте начала выходить газета «Окопная Правда». По сообщению «Правды» от 17 мая, газета издается и обслуживается солдатами. По всем коренным вопросам текущего момента (война, братание, коалиционное министерство) «Оконная Правда» заняла ту же позицию, на которой стоит «Правда».

На Самарском епархиальном съезде была принята резолюция об отношении церкви и государства:

«1) Православная Церковь Христова не может быть отделена от Православного Российского государства, но в свободном Государстве должна быть совершенно свободна от всякого влияния на нее государственного Гражданского управления.

<…>

4) Государство обязано признавать нашу православную веру первой между равными перед Государством верою, как веру истинную, тем более, что в Российском Государстве главное и наибольшее по количеству народонаселение православное.

5) Государство, допуская свободу вероисповеданий, обязано ограждать Православную Веру и Православную Церковь со всеми служителями и членами ее, как равно и другие исповедания, от всякого насилия со стороны изуверства, иноверства, а также от кощунства, богохульства и всякого иного изуверского поругания не только действием, но и словом, а тем более словом печатным.

6) Государство обязано всемерно заботиться о воспитании православного населения в духе православной Веры, а для этого оно обязано обеспечить православное духовенство жалованием и пенсией на случай старости и потери трудоспособности, имея при этом в виду установление обязательного бесплатного совершения духовенством церковных служб и обязательных треб; в общих учебных заведениях, низших и средних, установить преподавание Закона Божия на одинаковых правах с другими предметами и оплачивать труд законоучителей наравне с другими учителями.»

Справка ИА REGNUM

Дача Дурново — усадьба, построенная в 1780-х годах родом Бакуниных (к которому принадлежал и известный русский анархист Михаил Бакунин). В 1813 ее приобрел род Дурново. На момент февральской революции ею владел Петр Дурново, генерал, член Государственного Совета, председатель петербургской Городской думы. Помимо анархистов (на начало июня) там располагались рабочий клуб «Просвет», правление профсоюзов Выборгской стороны, профсоюз булочников, комиссариат рабочей милиции 2-го Выборгского подрайона и совет Петроградской народной милиции.