Вильнюс, 18 мая, 2017, 14:28 — ИА Регнум. «На ежегодном форуме обсуждаются вопросы внешней и внутренней политики России, положение прав человека, отношения России с Западом, перспективы этих отношений. Во время дискуссий оцениваются тенденции развития России, экономическое положение, идут дискуссии на тему борьбы с российской пропагандой. В этом году основное внимание будет уделено настроениям жителей России, их возможным изменениям после выборов президента России в 2018 году и другим процессам, связанным с этими выборами. Кроме того, участники форума обменяются мнениями по поводу того, как можно было бы укрепить связи с жителями России, высказывающимися за открытую, демократическую и европейскую Россию», — отмечает МИД Литвы.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Секретная встреча

В форуме примут участие Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза, Жанна Немцова, Михаил Касьянов, Илья Яшин и другие.

Мероприятие организуется при сотрудничестве министерства иностранных дел Литвы с действующими в Вильнюсе Центром изучения Восточной Европы и Международным центром исследования выборов.

Форум проходит в закрытом режиме. МИД Литвы заранее предупредил, что журналисты для освещения допускаться не будут. Предусмотрена только пресс-конференция 19 мая, куда представителей СМИ пускают по заранее согласованным спискам.