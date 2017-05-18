Москва, 18 мая, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на корректировку федерального бюджета на 2017−2019 гг., правительство РФ внесет в Госдуму 26 мая, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ожидаемый объем ВВП увеличен до 92,19 трлн рублей, объем запланированных доходов — с почти 13,488 трлн рублей до 14,632 трлн рублей, расходов — с 16,24 трлн рублей до 16,556 трлн рублей.

Плановый дефицит федерального бюджета на 2017 год должен составить 2,085% ВВП. Уровень заложенной в бюджет инфляции снижен с 4% до 3,8%.

Общий объем выпадающих источников финансирования бюджета в 2017 году, согласно предлагаемым Минфином корректировкам бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 гг., составляет 117 млрд рублей.

Минфин заложил в поправки в бюджет 2017 года корректировку цены на нефть до $45,6 за баррель против прежних $40 за баррель.

Расходы

По словам главы правительства РФ Дмитрия Медведева, предполагается дополнительно направить 15 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры — на строительство и ремонт дорог в разных областях, где есть проблемы с этим; на реконструкцию аэропортов в Москве, Саратове, и Калининграде, а еще 25 млрд направить на докапитализацию Россельхозбанка.

Около 24 млрд рублей будет выделено дополнительно для стимулирования промышленности, в том числе транспортного и специального машиностроения, на субсидирование производителей высокотехнологичной продукции, которые намерены работать на внешних рынках, предприятий, которые участвуют в программах импортозамещения.

Финансирование пенсионной системы будет увеличено на 11,5 млрд рублей, возрастут расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, на охрану материнского и детского здоровья.

В частности, почти 1,5 млрд рублей в дополнение к тому, что планировалось, будет направлено для реабилитации инвалидов в рамках программы «Доступная среда».

Также, по словам Медведева, 10 млрд рублей будут направлены на поощрение регионов — деньги пойдут тем субъектам РФ, которые добьются лучших результатов в развитии налогового потенциала. Кроме того, около 3 млрд дополнительно планируется выделить для поддержки региональных бюджетов.