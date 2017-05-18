Ростов-на-Дону, 18 мая, 2017, 14:00 — ИА Регнум.

«Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года — документ важный и нужный для развития страны. Бизнесу важно иметь представление, куда будет двигаться страна в долгосрочной перспективе. Документ, в свою очередь, позволяет понять стратегические приоритеты государства в этом направлении», — считает директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

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В беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметил, что стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах. Документ также предполагает недопущение снижения качества жизни населения.

«Важно, что серьезное место в этом документе нашли мероприятия по развитию научно-технического потенциала и преодолению зависимости от импортных поставок оборудования. Особое место в концепции уделяется поддержке бизнеса и инвестиционному климату всей страны и регионов в частности. Ростовская область во многом уже развивается в указанных направлениях. В первую очередь это касается развития межрегиональных взаимодействий и развития инвестиционного потенциала», — отметил собеседник.

А территориальное планирование, исходя из интересов национальной безопасности, напрямую касается Донского региона. «Ростовская область, являясь приграничным с Украиной регионом, должна делать поправку в развитии, учитывая этот факт», — обратил внимание Антон Сериков.

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«Только одна стратегия может быть успешной: не мешать людям выживать»

В стратегии также названы регионы, являющиеся приоритетными в развитии экономического потенциала. В этот список вошёл Северный Кавказ, частью которого без сомнения является Ростовская область. Именно вузы Донского региона, по мнению эксперта, должны стать интеллектуальным центром в развитии этого стратегического приоритета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на текущей неделе президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года. Документ разработан с целью совершенствования механизма принятия ответных мер в случае применения другими странами, а также международными организациями санкций в отношении юрлиц России и отраслей российской экономики.