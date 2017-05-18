Вильнюс, 18 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Среди стран Европейского союза наибольший процент самоубийств фиксируется в Литве, а наименьший — в Греции и на Кипре. Об этом говорится в новейшем докладе статистического агентства «Евростат», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 мая.

Статуя. Кладбище

Согласно представленным данным, в Литве на 100 тыс. жителей приходятся 32 самоубийства, и это намного больше, чем в других странах. За Литвой идут Латвия, Венгрия, Словения (по 19), Эстония (18), Бельгия, Хорватия (по 17), Польша (16), Ирландия и Финляндия (по 15), Чехия, Франция (по 14), Люксембург (13), Дания, Германия и Швеция (по 12).

Средний показатель ЕС — 11 самоубийств на 100 тыс. человек. Ниже этого уровня Кипр и Греция (по 5), Италия (шесть), Великобритания (7), Испания и Мальта (по 8), Болгария (10). Ирландия, Нидерланды, Португалия, Румыния и Словакия соответствуют среднему показателю ЕС.

Опубликованные «Евростатом» данные опираются на сведения за 2014 год. В том году из всех 4,9 млн случаев смерти во всем ЕС причиной 58 тыс. смертей были самоубийства (1,2%). Почти 8 из 10 самоубийств совершили мужчины (77%), почти половина самоубийц (48%) были в возрасте 40−65 лет. Если брать абсолютные числа, в 2014 году больше всего самоубийств было совершено в Германии (10 300). За ней идут Франция (9100) и Польша (6000).