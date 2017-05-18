Киев, 18 мая, 2017, 13:55 — ИА Регнум. «73 года назад коммунистический режим грубо выгнал с родной земли крымских татар и представителей других этносов. Все они, как и многие другие народы советской империи, были брошены на кровавый алтарь тоталитарной идеологии. Для украинского народа — это незаживающая рана…» — сказал Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По его словам, сегодня власти России «возобновили массовые репрессии в отношении крымских татар, Меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), общественных и религиозных организаций, игнорируя международное право. Порошенко отметил, что российские силовики запугивают крымчан обысками, арестами, шантажом и подкупом, пытаясь вытеснить татар с родной земли».

«Но непокоренный крымскотатарский народ достойно этому противостоит и доступным ему способом сопротивляется произволу «оккупантов». Его несокрушимым духом и верой в торжество справедливости сегодня восхищается мир», — заявил Порошенко.

Он пообещал, что Украина будет защищать права и свободы всех украинцев и татар в Крыму с помощью международного сообщества. При этом Порошенко отметил, что Киев по-прежнему настроен вернуть Крым политико-дипломатическим путем.

«Мы благодарны миру за всестороннее содействие возвращению Крыма путем международного давления на «оккупанта», через санкции, судебные процессы», — рассказал Порошенко.

Президент Украины считает, что «получение Украиной безвизового режима открывает новые возможности для возвращения Крыма». Порошенко также заявил о готовности изменить конституционный статус Крыма, предоставив ему «крымскотатарскую автономию».

«Надеюсь также, что наш парламент сделает все возможное в вопросе определения и законодательного закрепления формата крымскотатарской автономии в Крыму. После внесения предложений Конституционной комиссией я готов выступить с соответствующей законодательной инициативой», — проинформировал Порошенко.

18 мая 1944 года началась депортация крымских татар. За два дня Народный комиссариат внутренних дел СССР выселил крымских татар в Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и другие республики. В 1989 году Верховный Совет СССР признал депортацию преступной и незаконной. 12 ноября 2015 года украинский парламент признал депортацию 1944 года геноцидом и провозгласил 18 мая «Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа». Также сегодня, 18 мая, на Украине отмечается День вышиванки.