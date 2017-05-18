Тбилиси, 18 мая, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В ходе визита в США состоялись встречи с новой администрацией на высшем уровне и были рассмотрены очень важные вопросы, заявил на заседании правительства Грузии 18 мая премьер-министр Георгий Квирикашвили, подводя итоги своего официального визита в Вашингтон.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

По словам премьера, грузинская делегация получила от новой администрации США очень четкие послания поддержки суверенитета и территориальной целостности Грузии, углубления сотрудничества по стратегическим направлениям. Свой визит Георгий Квирикашвили назвал очень плодотворным и поблагодарил МИД и посольство Грузии в США за его организацию.

«Думаем, это был очень плодотворный визит. Хочу поблагодарить министерство иностранных дел, министра, нашего посла в США, который за последние несколько месяцев проделал очень большую работу», — заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер-министр Грузии вместе с грузинской делегацией находился с визитом в США 8−10 мая.