Волгоград, 18 мая, 2017, 13:35 — ИА Регнум. В Волгограде принято решение о выделении дополнительной материальной помощи жильцам злополучного дома, разрушившегося в результате взрыва бытового газа. Так, сегодняшнем на заседании межведомственного оперативного штаба было решено выплатить пострадавшим по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества. Такую информацию озвучил губернатор Волгоградской области по итогам заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Southern.mchs.ru Дом по проспекту Университетскому, 60 в Волгограде

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Названа предварительная причина взрыва в доме в Волгограде

Кроме того, по 100 тыс. рублей получат граждане, полностью утратившие имущество в результате ЧП. Окажут матподдержку и раненым в результате взрыва.

«Получившим травмы средней тяжести будет выплачено по 200 тысяч рублей, тяжелый вред здоровью — по 400 тысяч рублей», — уточнил глава региона.

Семьи погибших в результате разрушения дома на Университетском проспекте в Волгограде не только получат по одному миллиону рублей, но им также будут выделены средства и оказана помощь в погребении. Средства на эти цели предусмотрены в резервном фонде. Напомним, жертвами взрыва стали четыре человека.

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Судьбу разрушенного взрывом дома в Волгограде решат эксперты

Предусмотрена и единовременную помощь на первоочередные нужды. Пострадавшие уже начали получать по 50 тысяч рублей на семью и по десять тысяч — на каждого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва дома по проспекту Университетскому, 60 в Советском районе Волгограда погибли четыре человека. Это три жительницы дома 1931, 1945 и 1990 годов рождения. Четвертым погибшим оказался 35-летний работник газовой службы, приехавший на место для устранения утечки газа.

В больницах города остаются десять пострадавших, один из которых в тяжелом состоянии.

Добавим, что власти принимают все меры по социальному сопровождению и патронажу семей. В частности, детям предоставляют бесплатные путевки в оздоровительные лагеря и санаторные учреждения.

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Поиски погибших на месте взрыва дома в Волгограде прекращены

Что касается дальнейшей судьбы разрушенного взрывом дома, то она уже окончательно решена. Здание восстановлению не подлежит и будет снесено. Выводы экспертов-строителей о еего непригодности для дальнейшей эксплуатации подтверждены заключением специализированного комплекса «Стрела» МЧС России.

Жильцы первого и второго подъездов дома смогут уже сегодня, 18 мая, начать забирать и вывозить сохранившееся имущество. Гражданам помогают сотрудники МЧС и волонтёры, им также предоставлен транспорт и временные площади для хранения имущества.

А вот жильцы четвертого подъезда доступ в свои квартиры получат, но не все. Из-за неустойчивости конструкций забрать наиболее ценные вещи и документы им помогут спасатели, которые смогут попасть в помещение через окна.