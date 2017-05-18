Ереван, 18 мая, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Правительство Армении ушло в отставку в день первого заседания Национального собрания шестого созыва по требованию Конституции страны.

Gov.am Заседание правительства Армении

Президент страны Серж Саргсян уже принял отставку исполнительного органа.

«Принять отставку правительства Армении, — говорится в тексте указа, который опубликован на сайте главы государства. — Члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до формирования нового состава».

Республиканская партия Армении, которая по итогам выборов получила абсолютное большинство в парламенте (58 мест из 105) уже заявила, что премьер-министр Армении Карен Карапетян сохранит свой пост. Принимая во внимания то обстоятельство, что действующее правительство Армении было сформировано в октябре 2016 г., можно предположить, что большинство министров останутся на своих постах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, когда закончатся полномочия действующего президента Сержа Саргсяна, Армения окончательно перейдет на парламентскую форму правления.

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