Москва, 18 мая, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Американский истеблишмент решительно настроен на устранение Дональда Трампа с поста президента, поэтому политические скандалы не остановит даже значительное сокращение мировых фондовых индексов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Политические скандалы никогда не проходят бесследно — не только для репутации страны, но и для благосостояния отдельных представителей её элиты», — заявил Емельянов.

В то же время политически зрелая американская элита отличается тем, что способна рационально оценивать и сопоставлять сиюминутные потери и долгосрочные риски, и «для американского истеблишмента Трамп, само его существование на посту президента, представляет гораздо большую долгосрочную угрозу, чем даже такие крупные сиюминутные потери», считает депутат.

«Американский истеблишмент не остановится ни перед какими потерями, чтобы избавиться от Трампа как можно быстрее», — указал он.

Богатейшие люди мира потеряли 35 млрд долларов из-за политических скандалов в США — в частности увольнения директора ФБР Джеймса Коми и слухов о связях президента США Дональда Трампа с Москвой. Сильнее всех пострадал создатель Facebook Марк Цукерберг — его состояние сократилось на 2 млрд долларов. В свою очередь, пакет акций Майкрософт сократился на 1 млрд долларов.