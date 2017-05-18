Канны, Франция, 18 мая, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Актриса Моника Белуччи на открытии 70-го международного кинофестиваля в Каннах страстно поцеловалась на сцене с французским комиком Алексом Лутцем.

Manfred Werner — Tsui Моника Белуччи

Белуччи и Лутц были ведущими церемонии открытия кинофестиваля. 52-летняя актриса вышла на сцену в синем приталенном платье из невесомого шифона.

В ходе церемонии она с чувством поцеловала 38-летнего французского комика.

70-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017 года. Россию в рамках программы представляют две картины: «Кроткая» Сергея Лозницы и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

Всего будет представлено 18 картин. В жюри фестиваля вошли режиссеры Педро Альмодовар и Марен Аде, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, Фань Бинбин и французский композитор Габриэль Яред.

После просмотра картины «Нелюбовь» в зале долго не стихали овации. В своем новом фильме российский режиссер рассказывает историю супружеской пары в период тяжелого развода.

Из-за проблем личного характера родители мало уделяют времени своему 12-летнему сыну, который не выдержал и решил сбежать из дома. Имя победителя фестиваля станет известно 28 мая.