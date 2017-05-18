Калуга, 18 мая, 2017, 13:14 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Калуги на внеочередном заседании 18 мая внесли поправки в бюджет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании

Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 211,2 млн рублей за счет поступлений из бюджета Калужской области. Эти средства будут внесены в уставной фонд муниципального предприятия «Калугатеплосеть» и использованы для погашения задолженности перед поставщиками ресурсов.

Глава городского самоуправления Александр Иванов предложил провести День территориального общественного самоуправления 26 мая. В ходе праздничных мероприятий планируется награждение территориальных общин, активно принимавших участие в месячнике по благоустройству.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов

Депутаты городской думы проведут встречи с активистами ТОС и представят им проекты благоустройства дворовых территорий в рамках программы «Городская среда». Также обсудят конкретные виды работ по объектам. Депутаты поддержали предложение Александра Иванова.