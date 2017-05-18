Саратов, 18 мая, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Лидер саратовского регионального отделения КПРФ Ольга Алимова, которая рассматривается в качестве кандидата на губернаторских выборах 10 сентября текущего года, напрямую спросила главу ЦИК Эллу Панфилову, какие меры были приняты к председателю Саратовского облизбиркома Павлу Точилкину в связи с многочисленными нарушениями на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2016 года и «аномальными совпадениями», когда на 100 избирательных участках «Едина Россия» получила одинаковый результат — 62,2%.

Kremlin.ru Элла Памфилова

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, 16 мая на заседании фракции КПРФ в Госдуме Ольга Алимова раскритиковала работу регионального облизбиркома на выборах в Госдуму, заявив, что «знаменитая аномалия с 62,2% — это не случайность, а закономерность». Она также высказала мнение, что 10 сентября на выборах губернатора Саратовской области и депутатов областной думы, «председатель облизбиркома вместе с куратором выборов постараются скорректировать цифры так, как им хочется».

«Я крайне неудовлетворена работой комиссии Саратовской области, — ответила Элла Панфилова. — Но как ни странно, при всем при том, ни одной конкретной жалобы, чтобы схватить за руку за этот результат, нет, оснований нет. Это странная ситуация, с которой мы разбирались. Есть 62 и 2, а оснований нет. Вот это первый парадокс. Второй момент, я, честно говоря, полагаю, что надо председателя комиссии менять. Это мое глубокое убеждение. Но мои коллеги — большинство членов ЦИКа, — скажем, поддержали кандидатуру условно. На сентябрьских выборах он у нас в подвешенном состоянии. Я буду вам крайне признательна, давайте вместе под микроскопом посмотрим, что там будет. Я обещаю, что по итогам сентябрьской кампании будут самые серьезные выводы, он предупрежден».

«Странно, конечно, что председатель ЦИК говорила, что не было жалоб на нарушения. Они были и много. Что касается Точилкина, то меня радует позиция Памфиловой, и я надеюсь, что на предстоящих осенью выборах в Саратовской области ЦИК уделит особое внимание нашему региону и не допустит второго витка всемирной славы «выборов по-саратовски». Иначе саратовские коммунисты вполне могут рассмотреть вопрос о бойкотировании выборов президента РФ в марте 2018 года, тогда саратовская власть и её покровители прославятся на весь мир ещё раз», — прокомментировала Ольга Алимова итоги встречи коммунистов с главой ЦИК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2016 году на выборах в Госдуму по четырем одномандатным округам победили кандидаты от «Единой России», КПРФ получила 10,37% голосов избирателей, ЛДПР — 9,36% .Между тем в СМИ появилась информация о том, что на 100 участках результат «Единой России» оказался одинаковым до десятой доли процента — 62,2%. Этот факт назвали «аномальным совпадением». Глава Саратовского облизбиркома Павел Точилкин был вынужден дать разъяснени заявив, что «все эти цифры говорят не более чем о математическом совпадении».

«Абсолютные цифры выглядят следующим образом: во-первых, проценты с округлением до сотых представлены в диапазоне от 62,16 до 62,24%, во-вторых, в абсолютных величинах цифры колеблются от 384 до 991 проголосовавшего избирателя», — заявил Точилкин. Он отметил, что на избирательных участках могут голосовать от 50 до 3 тыс. человек. И подчеркнул, что за ходом голосования вели наблюдение 3966 наблюдателей, работали 3972 члена участковых избирательных комиссий и 105 представителей СМИ, а также два долгосрочных, восемь краткосрочных международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и пять международных наблюдателей от миссии СНГ. «Жалоб на нарушения при подсчете голосов в избирательную комиссию области не поступало», — сказал глава Саратовского облизбиркома.

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Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Ольга Баталина также выступила с объяснением «аномального совпадения». «Никаких аномальных совпадений в результатах голосования в Саратовской области нет. На 5% из 1888 избирательных участков при округлении до десятых чисел процента результат получился одинаковым. При более точном вычислении он начинает разниться. Так что все это не более чем игра цифр и попытка создать интригу на пустом месте», — заявила она.

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