Калуга, 18 мая, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Виктор Бабурин избран председателем законодательного собрания Калужской области. На заседании 18 мая за его кандидатуру проголосовали 36 из 36 присутствующих депутатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба законодательного собрания Калужской области Виктор Бабурин

В работе заседания приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и депутат Госдумы РФ Виктор Дзюба.

Парламентская фракция политической партии «Единая Россия» выдвинула на должность спикера кандидатуру первого заместителя председателя заксобрания области Виктора Бабурина. Остальные фракции своих представителей не предложили.

В поддержку кандидатуры Виктора Бабурина выступил губернатор Анатолий Артамонов.

«Я присоединяюсь к решению фракции. Виктор Бабурин имеет колоссальный опыт. Поэтому мы и просим его продолжить свою работу на посту председателя законодательного собрания», — сказал глава региона.

Кандидатуру от «Единой России» поддержал и депутат Госдумы Виктор Дзюба. Выразив надежду на дальнейшее сотрудничество, он вручил Виктору Бабурину благодарственное письмо федерального парламента.

Руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Нина Илларионова в своем выступлении также выразила уверенность, что под его председательством областной парламент будет работать четко и поступательно.

По итогам тайного голосования все 36 присутствующих на заседании депутатов единогласно проголосовали за кандидатуру Виктора Бабурина.

Новый председатель поблагодарил коллег за оказанное доверие.

«Мы работаем вместе давно и научились понимать друг друга, выполнять все предоставленные нам полномочия. Уверен, мы и в дальнейшем найдем взаимопонимание и будем делать все для того, чтобы принимаемые нами законы способствовали развитию региона и повышению благосостояния его жителей. Вместе с вами я надеюсь послужить Калужской области», — заявил Бабурин.

На заседании, депутаты почтили минутой молчания память председателя областного парламента Виктора Гриба, со дня смерти которого прошло сорок дней. По словам губернатора, Виктор Гриб за время своей работы завоевал доверие и уважение коллег, в том числе и из других регионов.

Напомним, избранному председателю законодательного собрания Калужской области Виктору Бабурину 67 лет. С 2010 по 2015 годы он уже возглавлял калужский областной парламент, затем стал первым заместителем председателя заксобрания.