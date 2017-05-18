Тамбов, 18 мая, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Второй год в областном центре проводится масштабная реконструкция системы теплоснабжения. На протяжении многих лет эта проблема была самой актуальной и неразрешимой. Особенно это касалось северной части Тамбова.

Пётр Иванов Котельная

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Как неоднократно отмечал губернатор Александр Никитин, главным критерием качества деятельности чиновников должна быть оценка жителей региона. Он не раз приводил слова президента Владимира Путина о том, что оценивать результаты проделанной работы надо «не по количеству снятых с контроля поручений или по объему написанных отчетов — люди должны почувствовать реальные перемены к лучшему».

Об оценке проделанной работы вспомнил губернатор и на рабочей планерке. «Особенно приятно, что во время празднования Дня Победы, 9 мая, подходили ветераны и благодарили за перемены к лучшему, которые они видят, и особенно — за то, что во время отопительного сезона было тепло в домах на севере города, чего не было раньше», — сказал Александр Никитин.

Как отметил губернатор, благодарность ветеранов дорогого стоит. Такая оценка должна стать еще одним стимулом к окончательному решению проблемы теплоснабжения города для всех заинтересованных ведомств, всех людей, кто занят на этом участке работы.

В прошлом году было построено более 11 км квартальных тепловых сетей, 22 индивидуальных тепловых пункта. Объем инвестиций составил 250 млн рублей, в том числе 150 млн рублей — средства областного бюджета.

В этом году в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова предстоит вложить еще около 700 млн рублей, что кардинально изменит положение дел в предстоящем отопительном сезоне, подчёркивают областные власти. С целью увеличения надежности и качества теплоснабжения в северной части областного центра принято решение о строительстве подводящих и квартальных тепловых сетей с последующим переключением потребителей к вновь построенным тепловым пунктам, запитанным от газотурбинной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2016 году на севере Тамбова началась реконструкция тепловых сетей. Благодаря проделанной работе, в домах тамбовчан стало тепло, а при транспортировке теплоносителя значительно сократились тепловые потери. Напомним, что в 2017 году в городе Котовске Тамбовской области в этом году в рамках концессионного соглашения будут построены шесть модульных котельных мощностью 89 МВт. Эти котельные станут альтернативой для существовавшей ранее системы теплоснабжения от Котовской ТЭЦ, которая прекращает свою работу в этом году. По данным региональной власти, сумма инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. 300 млн рублей выделены Фондом реформирования ЖКХ, 200 млн рублей — вложения группы компаний «Компьюлинк».

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