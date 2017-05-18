Киев, 18 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Об этом сообщила в своем Facebook руководитель проекта интернет-исследований Kantar TNS CMeter Анна Шахдинарян. По ее данным, просмотры порносайтов выросли в среднем на 20% за сутки.

Facebook Анна Шахдинарян

«Как и в любой эмоциональной ситуации, упали просмотры обычного видео (фильмов, сериалов и т.д.), но в среднем на 20% выросли порносайты», — написала Шахдинарян.

В целом поведение пользователей в сети поменялось: сравнение охватов за 16 мая со среднесуточными охватами прошлой недели подтвердили, что резко вырос охват соцсети Facebook (+30%). Ожидается, что вырастет аудитория Instagram и Google+.

Кроме того, сильно выросли показатели охватов у новостных ресурсов, где пользователи пытаются найти нужную информацию и понять, что делать дальше.

Из браузеров в шесть раз вырос охват сайта Opera.com: он прибавил 615% и впервые вышел в Топ-100 посещаемых ресурсов. Пользователи ищут замену запрещенному на Украине «Яндекс-браузеру».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года президент Украины Пётр Порошенко объявил о расширении списка российских физических и юридических лиц, против которых вводятся украинские санкции.

Под запрет вместе с интернет-сервисами «Яндекс», Mail.Ru и бухгалтерской системой «1С» попали и российские социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте».