После победы над боевиками в Ирак может прийти НАТО
Багдад, 18 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Высокопоставленные военные США высказали идею возможности участия НАТО в тренировках иракских военных, сообщает 18 мая Agence France-Presse.
Речь идет об обучении войск уже после победы над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как отметил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, 28 членов альянса могут оказать помощь в тренировке иракских солдат.
Вопрос станет главным в повестке дня предстоящего на следующей неделе саммита с участием президента США Дональда Трампа.
Целью Соединенных Штатов является увеличение вклада союзников по НАТО в борьбу с терроризмом, в частности с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, вооруженные силы Ирака ведут бои за последний крупный оплот террористов в стране — город Мосул. После его освобождения основной задачей коалиции будет освобождения сирийского города Ракка, считающегося столицей боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).