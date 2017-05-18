Багдад, 18 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Высокопоставленные военные США высказали идею возможности участия НАТО в тренировках иракских военных, сообщает 18 мая Agence France-Presse.

Nicolas Raymond Флаг НАТО

Речь идет об обучении войск уже после победы над боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как отметил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, 28 членов альянса могут оказать помощь в тренировке иракских солдат.

Вопрос станет главным в повестке дня предстоящего на следующей неделе саммита с участием президента США Дональда Трампа.

Целью Соединенных Штатов является увеличение вклада союзников по НАТО в борьбу с терроризмом, в частности с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, вооруженные силы Ирака ведут бои за последний крупный оплот террористов в стране — город Мосул. После его освобождения основной задачей коалиции будет освобождения сирийского города Ракка, считающегося столицей боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).