Рыбинск, Ярославская область, 18 мая, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославле вышла книга военного фотокорреспондента Евгения Подшивалова. Она называется «От Волги до Одера». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын фронтовика Владимир Подшивалов.

Фото из книги «От Волги до Одера» Евгений Подшивалов

Евгений Подшивалов родился в 1917 года в селе Ново-Богородское Ярославской губернии. В 1931 году поступил учеником-фотографом в фотостудию «Динамо» в Ярославле. На фронт пошел в январе 1942 года военным фотокорреспондентом газеты «Сталинский удар» 28-й армии, одновременно он был военным фотокорреспондентом «Комсомольской правды», «Красной звезды», фотохроники ТАСС. Публиковался в ярославских газетах «Северный рабочий» и «Юность».

Евгений Пошивалов воевал под Харьковом, Сталинградом, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина. После войны работал в органах госбезопасности, однако в 1955 году вернулся к фотожурналистике — работал фотокорреспондентом и ретушёром-художником в областной газете «Юность».

В книге, которую издал сын фронтовика, 150 фотографий, военный дневник фотокорреспондента и его послевоенная переписка с сослуживцами. Тираж всего в 50 экземпляров, предназначен в первую очередь для родных, близких и друзей семьи.

«Работа над книгой заняла 1,5 года. Большая часть работы ушла на приведение в электронный вид негативов и воспоминаний отца. Я планирую сделать второе, дополненное, издание, куда войдут воспоминания про отца его друзей, коллег, сослуживцев. Но она уже будет гораздо большим тиражом, поскольку у меня ее просят школы, библиотеки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Подшивалов.