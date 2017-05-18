В Ярославле вышла книга военного фотокорреспондента
Рыбинск, Ярославская область, 18 мая, 2017, 12:40 — ИА Регнум. В Ярославле вышла книга военного фотокорреспондента Евгения Подшивалова. Она называется «От Волги до Одера». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын фронтовика Владимир Подшивалов.
Евгений Подшивалов родился в 1917 года в селе Ново-Богородское Ярославской губернии. В 1931 году поступил учеником-фотографом в фотостудию «Динамо» в Ярославле. На фронт пошел в январе 1942 года военным фотокорреспондентом газеты «Сталинский удар» 28-й армии, одновременно он был военным фотокорреспондентом «Комсомольской правды», «Красной звезды», фотохроники ТАСС. Публиковался в ярославских газетах «Северный рабочий» и «Юность».
Евгений Пошивалов воевал под Харьковом, Сталинградом, сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, дошёл до Берлина. После войны работал в органах госбезопасности, однако в 1955 году вернулся к фотожурналистике — работал фотокорреспондентом и ретушёром-художником в областной газете «Юность».
В книге, которую издал сын фронтовика, 150 фотографий, военный дневник фотокорреспондента и его послевоенная переписка с сослуживцами. Тираж всего в 50 экземпляров, предназначен в первую очередь для родных, близких и друзей семьи.
«Работа над книгой заняла 1,5 года. Большая часть работы ушла на приведение в электронный вид негативов и воспоминаний отца. Я планирую сделать второе, дополненное, издание, куда войдут воспоминания про отца его друзей, коллег, сослуживцев. Но она уже будет гораздо большим тиражом, поскольку у меня ее просят школы, библиотеки», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Подшивалов.