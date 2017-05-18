Киев, 18 мая, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Проект постановления №5350 предлагал внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввод персональных санкций в отношении четвертого президента Украины Януковича и еще 20 бывших украинских чиновников и бизнесменов, в частности Александра Януковича, Юрия Иванющенко (кличка «Юра Енакиевский»), владельца международной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа, экс-министра МВД Виталия Захарченко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и других.

ВАДИМ ЧУПРИНА Здание Верховной Рады Украины

Отмечалось, что СНБО могло получить право ввести санкции в отношении лиц, «которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности».

Стоит отметить, что сегодня Оболонский районный суд Киева продолжает рассматривать дело по обвинению президента Януковича в государственной измене за призыв властей России ввести войска на Украину.

По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, Ростовский суд (Россия) готов организовать видеоконференцию с участием беглого украинского президента.

«Защитой получен ответ Ростовского суда о готовности проведения видеоконференции в установленном европейской конвенцией порядке», — заверил адвокат.

Напомним, с 4 мая Оболонский районный суд Киева проводит подготовительное заседание в деле о госизмене Януковича. Суд разрешил организовать видеосвязь для участия Януковича в заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года на Украине суд последней инстанции позволил конфисковать 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Януковича. «Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды — 1,5 миллиардов долларов — и должны быть перечислены в Госбюджет», — сообщили в пресс-службе СНБО.

Ранее, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, а также с должностными лицами бывшего правительства Украины и связанными с ними лицами.