Киев, 18 мая, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Вчера, 17 мая, в Донбассе на линии фронта не стихали интенсивные артиллерийские дуэли. Противоборствующие стороны применяли танки, артиллерию, РСЗО, минометы, БМП, БТРы, гранатометы и стрелковое оружие. В последние дни наиболее напряженная обстановка сохраняется под Донецком и на Приморском направлении. Об этом 18 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Украинская РСЗО

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины обстреляли позиции ДНР в 17 населенных пунктах, совершив 45 нарушений режима прекращения огня. При этом украинские войска применяли РСЗО, артиллерию, танки, минометы, ПТУР, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате ведения боевых действий повреждения получили более 10 домов, погиб один гражданский.

«Вследствие обстрела в поселке шахты Трудовская повреждены: — на улице Черногорская, 27 — повреждена крыша, прямое попадание снаряда; — на улице Черногорская, 34 — повреждено остекление. В населенном пункте Гольмовский: — на улице Мушкетовская, 19 — повреждено остекление и газопровод; — на улице Мушкетовская 22, в ОШ № 77 (закрытое здание, 2-й корпус) повреждено остекление; — на улице Мушкетовская, 20 — повреждено остекление; — на улице Советской армии, 8 — повреждено остекление; — на улице Советской армии, 12 — повреждено остекление; — на улице Житкова, 2 — повреждено остекление; — на улице Ворошиловградская, 7 — повреждено остекление. В населенном пункте Крутая Балка : — на улице Широкая, 4 — повреждение кровли и остекления; — на улице Широкая, 15 — повреждение фасада, кровли, остекления; — на улице Широкая, 29 — повреждение кровли, остекления; — на улице Широкая, 82 — повреждено остекление. В населенном пункте Крутая Балка погибла Бурова Раиса Николаевна 1955 года рождения, ранения получил Накрапас Виталий Юрьевич 1983 года рождения», — сообщили в пресс-службе МН ДНР.

Отмечается, что в прифронтовом поселке Крутая Балка бойцы ДНР помогали доставить пострадавших в больницу.

«Прибывшая на место происшествия скорая помощь долгое время не могла проехать к пострадавшим из-за продолжающегося обстрела. Из-под обстрела пострадавших вынесли военнослужащие ДНР. Мужчина на данное время в тяжелом состоянии находится в больнице населенного пункта Ясиноватая. Ему оказывается специализированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба администрации Донецка информирует, что вчера в поселке Александровка в результате обстрела был поврежден один жилой дом.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала семь обстрелов своих позиций в населенных пунктах: Фрунзе, Калиново, Сокольники и Калиновка. Отмечается, что украинские силовики вели огонь из 120-мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия

При этом пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ отмечает, что вчера, 17 мая, военные ДНР бросили в сотрудников миссии дымовую шашку.

Отмечается, что патруль СММ в составе пяти сотрудников на двух бронированных автомобилях ехал по северо-восточной окраине г. Докучаевск (ДНР, 30 км юго-западнее Донецка). Автомобиль миссии следовал за грузовиком ДНР военного типа (КАМАЗ-4350) с номерными знаками ДК-1823.

«В 13:47, когда первый автомобиль патруля СММ находился на расстоянии 50 метров от грузовика, наблюдатели увидели, как один из тех мужчин бросил устройство неустановленного типа (вероятно, дымовую гранату), которое упало примерно в 10 метрах перед первым автомобилем СММ. Устройство горело, образуя белый дым. Патруль СММ обошел это устройство, в конце концов, обогнал грузовик и поехал дальше в ближайшее известное наблюдателям безопасное место в Докучаевске», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 14:20 тот же патруль СММ, возвращаясь на базу, остановился на месте инцидента и увидел рядом с ним следы горения на асфальте и траве. Патруль миссии благополучно вернулся на свою базу в Донецке. Ни один из автомобилей СММ не был поврежден. СММ сообщила об этом инциденте Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

В свою очередь, подполковник ВСУ Миронович заявил, что за прошедшие сутки «пять военнослужащих ВС Украины получили ранения».

По его словам, вчера войска ДНР и ЛНР «52 раза открывали огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения».

«Приморское направление. Зафиксирован 21 вражеский обстрел. Горячими точками этого направления остаются участки в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Красногоровка и Марьинка. Также под огонь противника попали наши опорные пункты в районе Водяного, Гнутово, Лебединского, Богдановки, Новотроицкого и Чермалыка», — уточнил Миронович.

Он сообщил, что на Донецком направлении наиболее сложной остается ситуация под Авдеевкой (под контролем ВСУ), где украинские позиции подверглись обстрелам из танка и минометов калибра 120 мм. «Там же, а также в районе Кодема (Бахмутский район, под контролем ВСУ), противник применил 122-мм артиллерийские системы», — добавил Миронович.

Подполковник также проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР 13 раз нарушили режим тишины. В частности противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов по украинским укреплениям вблизи Крымского, а из 82-мм минометов — вблизи Новоалександровки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил гибель одного бойца ДНР и ранение двоих.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».