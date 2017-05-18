Рим, 18 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Президент России, как отмечают итальянские СМИ, не проявил осторожности в выборе слов, чтобы прокомментировать обвинения против Дональда Трампа, будто он передал секретную информацию министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

От главы Кремля пришло в прямом эфире твердое отрицание прохождения конфиденциальной информации: Путин пошутил, что Лавров не выдал эту информацию ни Кремлю, ни секретным службам, и предложил Конгрессу стенограмму встречи между Трампом и министром в Белом доме, но только если «администрация США этого потребует».

Газета La Stampa не знает кому верить: Путин утверждает, что Трамп не передавал информацию по поводу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Лаврову, в то время как «прямой обвиняемый сознается и говорит, что имеет на это право». La Stampa пишет, что в этом конфликте без колебаний Путин принял сторону американского президента и что история с так называемой Russiagate в своих многочисленных эпизодах (начиная от хакеров, заканчивая телефонными звонками советника Флинна с послом России) неизменно трактуется как заговор против Вашингтона, ведь внутренняя политика Соединенных Штатов использует в своих целях «историческую паранойю по отношению к Москве».

В статье также подчеркивается, что для уха российской общественности последнее обвинение звучит претенциозно: в России президент является бесспорным лидером, и возражение по поводу процедур и автономии различных полномочий трудно понять. Президент может сказать то, что он хочет, и тем, кому хочет.

Газета высказывает предположение, что Кремль хочет направить примирительные сигналы Дональду Трампу. Конечно, с большой осторожностью, это уже не период после выборов, когда некоторые члены российского правительства открыто ликовали и ждали 180 градусного поворота в двусторонних отношениях. «Россия была главным оружием против Трампа, но мы должны также сказать, что резкие изменения в политическом курсе Трампа почувствовали лучше всего в Москве», — подчеркивает La Stampa.

Потому что через несколько недель после ожидаемого медового месяца двусторонние отношения между Россией и США упали на «худший за всю историю уровень», как заявил сам Лавров и его коллега Тиллерсон, а Путин «публично начал оплакивать президентство Барака Обамы». Вместо отмены санкций против Москвы новый президент США начал серию атак на Россию, с просьбой вернуть Крым Украине, вплоть до угроз из-за военной поддержки Башара Асада. Ракетная атака США в начале апреля по аэродрому в Сирии, где были размещены и российские самолеты, и солдаты, казалось, определенно поставила крест на возможности сотрудничества, и премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил об отсутствии доверия.

Контакты в последние недели, плюс солидарность Путина, который на самом деле представляет Трампа в качестве жертвы «политической шизофрении», по мнению издания, говорят о новом подходе. Тем не менее гораздо более осторожном, и не только из-за непредсказуемости американского президента, но и потому, что «русские скандалы в долгосрочной перспективе не приветствуются в Москве». «Репутация кукловода мирового зла ставит палки в колеса дипломатии Кремля. И русский истеблишмент, начиная с самого Путина, состоит из людей, которые могут быть идеологически и культурно враждебными в отношении США, но они не являются неподготовленными». Тем самым La Stampa высоко оценила российских дипломатов и экспертов, в частности министра иностранных дел России.

«Лавров и все бывшие чекисты понимают, что США — это не шоу одного человека, но сложная система, анимированная многочисленными актерами, и иметь в качестве союзника американского президента, который то и делает, что конфликтует с политической элитой, это совсем не то, в чем нуждается Кремль для достижения своих целей», — подводит итог La Stampa.