Чебоксары, 18 мая, 2017, 12:10 — ИА Регнум. 20 мая музеи в Чувашии присоединятся к международной акции «Ночь музеев». Как сообщили ИА REGNUM в Минкультуры республики, в этот день все государственные и муниципальные музеи республики традиционно будут работать до поздней ночи. Посетителей ожидают выставки одного дня, концерты, спектакли, экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции.

Artmuseum.ru Афиша Чувашского государственного художественного музея

В 11-й раз в акции «Ночь музеев» примет участие Чувашский государственный художественный музей. Посетили смогут посмотреть пять экспозиций, послушать выступления музыкантов-профессионалов и юных скрипачей, окунуться в музыкальную атмосферу 30-х годов и потанцевать. Кроме того, пройдут мастер-классы для взрослых и детей (рисование, каллиграфия, печать на ткани, линогравюра), также заявлены «Берестяные гадания». Посетили также смогут забраться на музейную крышу и посмотреть на город с нового ракурса.

«Мы решили не ограничивать себя экологической темой, но быть при этом предельно экологичными: в своих мастер-классах мы используем натуральные красители, природные материалы и вторичное сырье. И показываем, как дать старым вещам вторую жизнь», — говорят организаторы акции.

В Чувашском национальном музее пройдут мастер-классы, интерактивные занятия, викторины. Откроет «Ночь» дефиле участников музейного конкурса «Экомода», демонстрирующие модели, сделанные своими руками из подручных материалов. Участников программы ждет квест-игра, в ходе которой предстоит выполнить задания сказочных ночных персонажей — Кикиморы, Бабы Яги, Водяного, черепахи Тортиллы и лесной Феи. Посетители музея также смогут обрести себе верного друга в рамках выставки собак из пункта передержки «Дай лапу».

Впервые можно будет провести ночь в музее В. И. Чапаева: акция будет посвящена 130-летию легендарного начдива. Организаторы обещают, что все желающие смогут сделать селфи с Чапаевым, здесь же будет работать фотоателье, в котором можно будет сфотографироваться в образе героя эпохи Гражданской войны. Кроме того, посетители музея смогут принять участие в конкурсе «Я — экскурсовод», познакомиться с выставкой нижегородской художницы Оксаны Матросовой «Как прекрасен этот мир!» и поучиться азам военного дела в Школе молодого красноармейца, где будет особо выделено вооружение 25-й Чапаевской дивизии. В «Булгарском стане» желающих познакомят с вооружением, доспехами, одеждой и бытом булгарских воинов раннего средневековья.

В литературном музее имени Константина Иванова участники смогут нарисовать акварельную открытку под руководством поэтессы и художницы Светланы Гордеевой, а также поучаствовать в творческом квесте. Почитатели чувашской вышивки приглашаются в одноименный музей на программу «Узоры чувашской вышивки: значение и прочтение орнамента». «Хоровод дружбы» с участием представителей национально-культурных объединений Чувашии организуют перед музеем Михаила Сеспеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ночь музеев» — ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев. Акция проиходит одновременно более чем в 40 странах: в эту ночь музеи открыты для всех желающих.