Калининград, 18 мая, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Интенсивность выходов боевых кораблей Балтийского флота в море в ближайшие месяцы значительно возрастёт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 18 мая, в штабе флота в Калининграде.

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

По данным военных, в летнем периоде обучения Балтийский флот ждут также дальние походы кораблей в районы Средиземноморья, Индийского океана и Арктики.

«Основным мероприятием боевой подготовки для сил и войск Балтийского флота станет совместное стратегическое учение «Запад — 2017», — подчеркнули в штабе.

Кроме того, из планов калининградской военной группировки — до конца 2018 года практически полностью обновить казарменный фонд Балтфлота.

В штабе уточнили, что в зимний период обучения части и соединения 11-го армейского корпуса Балтийского флота провели около 1000 боевых стрельб в составе подразделений, свыше 800 стрельб из стрелкового оружия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интенсивность боевой учебы подразделений армейского корпуса возросла на 12%.

Сегодня — 18 мая — Балтийский флота отмечает день рождения. 18 мая 1703 г. русские моряки под командованием Петра I одержали первую победу в морском сражении, атаковав и захватив два шведских парусных корабля. Историческую значимость этой победы для России подчеркнуло награждение всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью «Небываемое бывает».

По этому случаю в городе Балтийске Калининградской области проходит парад войск Балтийского гарнизона.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в эти дни в Литве и Польше проходят масштабные учения сил НАТО. При этом натовские маневры сосредоточены практически на границе с Калининградской областью. Речь идет об учениях Puma и Steadfast Cobalt, в которых участвуют более 3,5 тыс. военнослужащих НАТО.