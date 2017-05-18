Посол Венесуэлы в ООН: США поощряют действия агрессивных групп протестующих
Нью-Йорк, США, 18 мая, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Заявления Рамиреса последовали после того, как Соединенные Штаты предложили Совету Безопасности на сессии 17 мая рассмотреть вопрос о ситуации в Венесуэле.
В ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН Рамирес заявил, что такие «попытки, как сегодня, поощряют работу этих агрессивных групп и систематическую пропаганду против нашей страны в средствах массовой информации».
Посол Венесуэлы заявил, что агрессивные группы протестующих воодушевлены теми же лидерами, которые возглавляли государственный переворот против президента Уго Чавеса в 2002 году.
«Соединенные Штаты желают поднять знамя гуманитарного кризиса, однако молчание ООН является более показательным в плане определения гуманитарных кризисов», — заявил посол.
Рамирес считает, что объявление предполагаемого гуманитарного кризиса является для США оправданием «вмешательства» в дела страны, отметив, что Венесуэла далека от достижения этого статуса.
«Мы переживаем экономические проблемы, как и другие страны региона», — пояснил посол.
Рамирес подтвердил, что обсуждение венесуэльской ситуаций в ООН представляет собой маневр, которым США стремятся отвлечь «внимание со стороны Совета Безопасности от приоритетных тем, тогда как вооруженные конфликты угрожают миру».
Рамирес напомнил, что правительство Венесуэлы постоянно призывает к политическому диалогу, который поддерживают страны Союза южноамериканских наций (UNASUR), экс-президенты Панамы, Доминиканской Республики и Испании, а также глава Ватикана.
Напомним, ранее США предложили рассмотреть ситуацию с обострением политического кризиса в Венесуэле в ходе закрытой части сессии Совета Безопасности, которая собиралась вечером 17 мая. Однако позднее посол в ООН от Уругвая Элбио Россели, чья страна сейчас председательствует в СБ, заявил, что Венесуэлы нет в повестке обсуждения Совета Безопасности, и нет рациональных причин на то, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение.