Нью-Йорк, США, 18 мая, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Заявления Рамиреса последовали после того, как Соединенные Штаты предложили Совету Безопасности на сессии 17 мая рассмотреть вопрос о ситуации в Венесуэле.

Pixabay.com Дядя Сэм

В ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН Рамирес заявил, что такие «попытки, как сегодня, поощряют работу этих агрессивных групп и систематическую пропаганду против нашей страны в средствах массовой информации».

Посол Венесуэлы заявил, что агрессивные группы протестующих воодушевлены теми же лидерами, которые возглавляли государственный переворот против президента Уго Чавеса в 2002 году.

«Соединенные Штаты желают поднять знамя гуманитарного кризиса, однако молчание ООН является более показательным в плане определения гуманитарных кризисов», — заявил посол.

Рамирес считает, что объявление предполагаемого гуманитарного кризиса является для США оправданием «вмешательства» в дела страны, отметив, что Венесуэла далека от достижения этого статуса.

«Мы переживаем экономические проблемы, как и другие страны региона», — пояснил посол.

Рамирес подтвердил, что обсуждение венесуэльской ситуаций в ООН представляет собой маневр, которым США стремятся отвлечь «внимание со стороны Совета Безопасности от приоритетных тем, тогда как вооруженные конфликты угрожают миру».

Рамирес напомнил, что правительство Венесуэлы постоянно призывает к политическому диалогу, который поддерживают страны Союза южноамериканских наций (UNASUR), экс-президенты Панамы, Доминиканской Республики и Испании, а также глава Ватикана.

Напомним, ранее США предложили рассмотреть ситуацию с обострением политического кризиса в Венесуэле в ходе закрытой части сессии Совета Безопасности, которая собиралась вечером 17 мая. Однако позднее посол в ООН от Уругвая Элбио Россели, чья страна сейчас председательствует в СБ, заявил, что Венесуэлы нет в повестке обсуждения Совета Безопасности, и нет рациональных причин на то, чтобы выносить этот вопрос на обсуждение.