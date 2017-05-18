Пекин, 18 мая, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Нештатная ситуация произошла 16 мая в международном аэропорту китайского города Чжэнчжоу, где во время посадки у Boeing 737−800 авиакомпании Urumqi Air оторвалось одно из колес. В результате инцидента никто не пострадал.

Hxnews.com Boeing 737 авиакомпании Urumqi Air

По словам сотрудников воздушной гавани, посадка Boeing 737−800 проходила в штатном режиме, однако сразу после того, как самолет коснулся взлетно-посадочной полосы (ВПП) одно из колес задней стойки шасси оторвалось и осталось на ВПП, пишет «Жэньминь жибао».

Экипаж воздушного судна не заметил исчезновение колеса и совершил успешную посадку, после чего самолет своим ходом проследовал до места стоянки. Уже у терминала сотрудники наземных служб аэропорта обратили внимание на отсутствие одного из колес. Экипаж при этом даже не догадывался о случившейся нештатной ситуации.

Пропавшее колесо было обнаружено на взлетно-посадочной полосе, о постороннем предмете диспетчерам сообщили пилоты других лайнеров. Колесо было оперативно убрано с ВПП, работа аэропорта продолжилась в штатном режиме.

По словам эксперта в области гражданской авиации Лю Кайши, аналогичные случаи происходят по всему миру довольно часто, при этом оторванное колесо не представляет особенной опасности для самого лайнера, так как нагрузка распределяется по другим колесам шасси. Однако крупный посторонний объект на ВПП мог бы привести к трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в водах Багамских Островов найдены обломки, предположительно принадлежащие пропавшему ранее двухмоторному самолёту MU-2B.