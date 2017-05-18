ВМС США вычислили цели ракетного удара по КНДР
Токио, 18 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Развертывание американских военно-морских сил у Корейского полуострова для возможного нанесения ракетного удара по военным объектам Северной Кореи практически завершено, пишет 18 мая газета Nikkei.
По данным источников издания, ударная группировка ВМС США, возглавляемая с атомным авианосцем Carl Vinson, смогла определить место нахождения большого количества важнейших целей на территории Северной Кореи, в том числе подземных бункеров.
Это удалось сделать, сымитировав ракетный удар по Северной Корее, за которым последовал запуск Пхеньяном экстренных систем связи. Сигналы этих систем были перехвачены и цели, которые готовы поразить американские ракеты, вычислены.
Уточняется, что совместно с другой группировкой, возглавляемой атомным авианосцем Ronald Reagan, которая выдвинулась 16 мая из Японии, американский флот сможет ударить по Северной Корее сокрушительным образом.
Кроме того, в случае решения Вашингтона по проведению атаки на Пхеньян, в ход будут пущены ВВС США: тогда подземные объекты Северной Кореи будут уничтожены бомбами.
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Напомним, 14 мая с территории Северной Кореи был проведен очередной запуск баллистической ракеты. По данным Минобороны РФ, ракета упала в Японское море примерно в 500 км от территории России.
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Пхяньян уточнил, что испытания были направлены на увеличение количества ракет, способных нести ядерные боеголовки.
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