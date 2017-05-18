Токио, 18 мая, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Развертывание американских военно-морских сил у Корейского полуострова для возможного нанесения ракетного удара по военным объектам Северной Кореи практически завершено, пишет 18 мая газета Nikkei.

U.S. Navy Атомный авианосец Ronald Reagan

По данным источников издания, ударная группировка ВМС США, возглавляемая с атомным авианосцем Carl Vinson, смогла определить место нахождения большого количества важнейших целей на территории Северной Кореи, в том числе подземных бункеров.

Это удалось сделать, сымитировав ракетный удар по Северной Корее, за которым последовал запуск Пхеньяном экстренных систем связи. Сигналы этих систем были перехвачены и цели, которые готовы поразить американские ракеты, вычислены.

Уточняется, что совместно с другой группировкой, возглавляемой атомным авианосцем Ronald Reagan, которая выдвинулась 16 мая из Японии, американский флот сможет ударить по Северной Корее сокрушительным образом.

Кроме того, в случае решения Вашингтона по проведению атаки на Пхеньян, в ход будут пущены ВВС США: тогда подземные объекты Северной Кореи будут уничтожены бомбами.

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Напомним, 14 мая с территории Северной Кореи был проведен очередной запуск баллистической ракеты. По данным Минобороны РФ, ракета упала в Японское море примерно в 500 км от территории России.

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Пхяньян уточнил, что испытания были направлены на увеличение количества ракет, способных нести ядерные боеголовки.

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