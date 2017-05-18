Москва, 18 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. В Москве полиция составила в отношении вокалиста группы «Би-2» Егора Бортника (Лёва Би-2) протокол об административном правонарушении за хранение наркотиков, пишет газета «Известия».

Schekinov Alexey Victorovich Группа Би 2

По данным издания, материалы уже направлены в суд. Инцидент произошел накануне на стадионе «Открытие Арена», где проходил матч между «Спартаком» и «Тереком».

Артист был задержан, при досмотре у него нашли марихуану. По данным полиции, масса изъятого наркотика составила полграмма.

Статья КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств» предусматривает санкции в виде административного штрафа на сумму от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест сроком до 15 суток.

В пресс-службе московской полиции подтвердили протокол в отношении гражданина РФ по данной статье, однако имя его не назвали.

Директор «Би-2» Руслан Волков, комментируя инцидент заявил, что группа находится в отпуске.