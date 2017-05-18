Ереван, 18 мая, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Евразийская экономическая интеграция достигла содержательных результатов, однако фаза быстрого начального прогресса подошла к концу. В частности, на это указывают сложные процессы согласования позиций по Таможенному кодексу и Общему рынку лекарственных средств и медицинских изделий. Это две важнейшие темы интеграционной повестки последних месяцев, консенсус по которым достигнут тяжело. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «Евразийская экономическая интеграция — 2017».

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Ряд потенциальных эффектов евразийской экономической интеграции не реализован на практике. На заре Таможенного союза, в 2011—2012 годах, было много сказано о перспективе конкуренции юрисдикций. Предполагалось, что следствием такой конкуренции станет переток тысяч компаний из страны в страну — например, с целью воспользоваться более благоприятным налоговым режимом, указывают авторы доклада. Через 5 лет можно констатировать: привязка бизнеса к родному государству оказалась сильнее. Это следствие, прежде всего, высокой доли государства в экономике и все еще высоких нетарифных барьеров.

Доклад «Евразийская экономическая интеграция — 2017» Основные показатели социально-экономического развития ЕАЭС в 2016 году

Прошедший год не остановил негативную динамику взаимной торговли и взаимных инвестиций. Вместе с тем темпы падения данных показателей для стран ЕАЭС были значительно ниже, чем вне союза, отмечается в докладе. Авторы считают, что ЕАЭС в определенной степени играет роль «амортизатора» негативного влияния внешних шоков. Так, объем внутрисоюзной торговли сократился на 6,7% (однако физический объем вырос на 0,4%) по сравнению с падением оборота внешней торговли союза на 12%.

Доклад «Евразийская экономическая интеграция — 2017»

Динамика стоимостных объемов взаимной торговли ЕАЭС по-прежнему коррелирует с мировыми ценами на углеводороды, но степень корреляции снижается. Динамика накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) также негативна, но значительно лучше, чем в целом по СНГ. С пикового 2012-го до 2015 года объем накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС снизился на 14,3%, в то время как объем накопленных ПИИ стран СНГ за аналогичный период снизился на 25,8%. Тем не менее продолжается работа в сфере торговой политики — работа рутинная, однако не менее важная.

В 2016 году системный характер приобрел процесс расширения внешнеэкономического сотрудничества ЕАЭС. В настоящее время прорабатываются соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сингапуром. Формализуется единый торговый режим с Сербией. Ведутся переговоры о непреференциальном соглашении с КНР. Другие потенциальные партнеры — Индия, Южная Корея, Чили, Таиланд, Южная Африка и т. д.

Доклад «Евразийская экономическая интеграция — 2017» Направления текущей работы по торгово-экономическим соглашенияс ЕАЭС

В докладе отмечается тенденция сближения среднедушевых доходов. Казахстан, Беларусь и Армения уверенно сближаются с Россией по уровню ВВП на душу населения, уменьшая разрыв примерно на 0,7−1,4 процентного пункта в год. Единственная страна, в которой такая динамика отсутствует, — Киргизия.

Тревогу вызывает ситуация с соблюдением предусмотренных Договором о ЕАЭС критериев устойчивости макроэкономического развития. Так, в 2016 году все государства-члены нарушали те или иные критерии. Эта ситуация некритична для ЕАЭС в краткосрочном периоде, но в долгосрочной перспективе представляет опасность.