Москва, 18 мая, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Законопроект о выездной регистрации браков намерена внести в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Таким образом, сенатор отреагировала на новые требования загсов Москвы.

Свадьба. Море

«Если вы хотите, чтобы в загсах все было строго и рафинированно, необходимо узаконить выездную регистрацию брака, вне стен загса. Подобный законопроект вносился Тюменской областной думой, но в прошлом году Госдума его отклонила. Я внимательно изучу основания для отклонения законопроекта, подготовлю новый вариант и снова внесу подобную инициативу на рассмотрение Думы», — заявила Мизулина.

По мнению сенатора, запрет на живое музыкальное сопровождение, лепестки роз и традиционный бокал шампанского — это уже перегибы.

«У каждой пары, решившей заключить брак, есть свое представление о том, как провести этот самый важный для них день, как сделать его по-настоящему особенным. Зачем лишать их этой возможности? Зачем в такой радостный момент жизни мешать людям выражать свои эмоции так, как они этого хотят?» — возмущена она.

Законопроект Тюменской областной думы в частности предусматривал возможность государственной регистрации заключения брака не только в торжественной обстановке в органе записи актов гражданского состояния, но и в иных местах, требования к которым устанавливаются законом субъекта РФ. При этом государственная услуга по государственной регистрации заключения брака вне ЗАГСа предоставляется за счет средств заявителей.

По сообщениям СМИ в загсах Москвы с 1 мая перестали предоставлять услуги по фото‑ и видеосъемке при регистрации браков, отменили живое музыкальное сопровождение и запретили фуршеты с шампанским. Москвичи лишены возможности включить в программу торжественной церемонии бракосочетания любые дополнительные платные услуги, которые молодоженам оказывали индивидуальные предприниматели. В некоторых российских регионах подобные ограничения на коммерческие услуги загсов ввели еще в 2015 году.