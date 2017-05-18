Рыбинск, Ярославская область, 18 мая, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Рыбинский аэроклуб при поддержке городской администрации бесплатно предоставит людям с ограниченными возможностями здоровья шанс прыгнуть с парашютом и прогулку на самолёте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Pixabay.com Парашютист

Все желающие смогут прыгнуть в тандеме с опытным инструктором. Для тех, у кого проблемы с ногами, в аэроклубе есть специальное оборудование и экипировка, прыжок будет осуществляться в паре с опытным парашютистом. Те же, кто не решится на прыжок или не сможет сделать это физически, все равно подниматься в небо — им предлагают прогулку над городом на самолете

«У нас многие согласились сразу же. Некоторые еще думают и хотят поговорить с инструкторами. Но даже те, кто не прыгнет — полетают на самолете. Среди инвалидов очень много тех, кто вообще ни разу не летали на самолетах, что уж говорить о прогулке над родным городом», — сказала корреспонденту руководитель движения «Клич» — содружества автономных некоммерческих общественных организаций и инвалидов Рыбинска Наталья Сидельникова.