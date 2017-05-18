Москва, 19 мая, 2017, 00:07 — ИА Регнум. Действия нижней палаты парламента стали ответом на то, что 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в Конгресс США законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.

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Госдума поддержала протокольное поручение депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия») комитету по информполитике оценить работу иностранных СМИ в РФ.

«После завершения президентских выборов в США американские политики, сделавшие систематические трескучие обвинения российских СМИ во вмешательстве во внутренние дела США, перешли от слов к делу», — отмечается в документе. «Учитывая то, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и РФ в целом, считаю необходимым принять упредительные ответные меры», — заявил Затулин.

В апреле состоялось расширенное заседание комитета Госдумы по информполитике, мнения участников разделились. Так, одни считают, что если США законодательным путем ставят барьеры на пути распространения информации, невзирая на свои собственные права и свободы, в этом случае и РФ имеет все основания, чтобы ограничивать соответствующие государственные и полугосударственные радиостанции, телевидение, СМИ Запада и США в том, чтобы они свободно действовали на территории РФ.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») заверил, что «государство не планирует ограничивать работу зарубежных СМИ на территории нашей страны». При этом, по его мнению, стоит серьезно отнестись к высказанной позиции о возможных изменениях в законодательстве в случае, если США продолжат предпринимать попытки ограничить работу российских СМИ за рубежом.

Участникам заседания комитета был представлен отчет, согласно которому в предвыборный период таким СМИ, как «Радио Свобода» и «Голос Америки», было свойственно «одностороннее (практически всегда со знаком «минус») информационное сопровождение текущих новостей, инициируемых действующими органами и структурами власти», а также массированное распространение тезисов, ставящих под сомнение демократическую природу избирательной системы в России (предопределенность результатов выборов, использование административного ресурса в интересах отдельных политических сил и прочее).

В США ведется ряд расследований относительно «вмешательства» РФ в американские президентские выборы. Подобные претензии неоднократно звучали в адрес ряда российских СМИ. Их продолжают обвинять в попытках влияния на президентские выборы в Америке, а также в попытках подрыва доверия к самой процедуре голосования.