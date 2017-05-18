Ольштын, Польша, 18 мая, 2017, 11:25 — ИА Регнум. Польские общественники организовали памятную акцию для потомков советских солдат, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков на территории Польши. Накануне Дня Победы они выслали детям и внукам фронтовиков землю с военного кладбища в Варминьско-Мазурском воеводстве, где покоятся более 50 тыс. красноармейцев — военнопленных лагеря Шталаг IB.

Newsbalt.ru Потомки красноармейца Василия Семёнова из Калужской области рассыпают землю на могиле его матери

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции, посылки с землей были отправлены десяти адресатам в России (в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Тюменскую, Ярославскую, Воронежскую, Калужскую, Смоленскую области, Башкирию, Татарию) и одному в Эстонии. Потомков удалось отыскать, благодаря интернет-форумам и личным связям.

Именные грамоты потомкам солдат подписал президент ольштынского отделения Союза военнослужащих Войска Польского полковник в отставке Ромуальд Юзвяк. В грамоте говорится:

«По христианской традиции, высылаем Вам горсть земли с военного кладбища в местечке Судва около Ольштынки (Варминьско-Мазурское воеводство, Польша), где вместе с польскими солдатами захоронены советские солдаты — военнопленные немецко-фашистского лагеря Шталаг IB, в том числе близкий Вам человек. Мы храним нашу общую память о нём. Спасибо Вашему солдату!»

Дети и внуки солдат очень тепло отреагировали на символическую акцию. Вот лишь некоторые строки. Например, от Светланы Скорюковой из Санкт-Петербурга, внучки красноармейца Павла Кочина:

«На майские праздники ездила в Вологду к отцу, ходили на кладбище к маме и бабушке. Высыпали землю на могилу мамы и бабушки, жены деда Паши. Теперь они все вместе, символически. Несмотря на холодный день, мы с папой остались очень рады, что всё выполнили. Теперь бы побывать в самой Польше на могиле деда, но это очень сложно, может, когда-нибудь с сыном получится. Низкий вам поклон и большая благодарность!»

Валентина Азарова из Эстонии — внучка красноармейца Василия Азарова — прислала видеоролик с кладбища в окрестностях Таллина. «Мы рады за бабушку, что она, наконец, дождалась своего сына. Большое спасибо!» — звучат слова благодарности с экрана.

Стоит отметить, что польские общественники и краеведы уже не первый год сотрудничают с российскими единомышленниками в плане увековечивания памяти жертв нацистского лагеря «Шталаг I-B». В 2015 году в здании ратуши Ольштынека открылась выставка «Пленом не сломленные», рассказывающая о судьбе пятерых красноармейцев.

Всего в этом лагере содержалось до 400 тысяч военнопленных из Советского Союза, Польши, Италии, Франции, Бельгии, Голландии. За годы войны там погибли 55 тысяч человек, из них более 50 тысяч — советские военнопленные. «Шталаг I-B» был освобождён Красной армией 21 января 1945 года. До сих пор на поле, где размещался лагерь, местные жители находят куски колючей проволоки, пуговицы, монеты разных стран, в том числе советские копейки.