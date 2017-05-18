Астрахань, 18 мая, 2017, 11:02 — ИА Регнум. «Надеемся, что эта договоренность находится на расстоянии вытянутой руки», — сказал Карасин.

Карта Каспийского региона

По его словам, «большинство принципиальных вопросов решено, но остались некоторые вещи, которые нуждаются в доработке».

«Мы будем работать над ними в рамках рабочих групп, использовать для этого двусторонние контакты. Надеемся, что и наши партнеры будут контактировать между собой», — добавил статс-секретарь.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства считает, что это одно из самых важных дел, «потому что Каспий должен быть примером взаимодействия, а не конфронтации».

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По его мнению, в этом смысле астраханский саммит 2014 года был важным этапом. Благодаря астраханским решениям президентов и готовности сторон, в том числе России, максимально пойти навстречу друг другу на последней встрече МИДов удалось вплотную приблизиться к итоговому тексту. Следующий саммит должен состояться в Казахстане.

Григорий Карасин пояснил, что конвенция «гарантирует сохранение на Каспии зоны безопасности, предсказуемости и добрососедства; создает благоприятные условия для развития взаимовыгодных проектов в экономике, энергетике, на транспорте; обеспечивает понятные режимы судоходства и природопользования, в том числе в сфере рыболовства и управления совместными запасами биоресурсов, проведения научных исследований».

«Это отвечает чаяниям миллионов людей, проживающих в Каспийском регионе — как в России, так и в других странах», — добавил дипломат, отметив, что конвенция даст всем определённость.

Добавим, местом проведения выездного совещания МИД по прикаспийской тематике Астрахань становится шестой раз подряд. И как заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, не случайно.

«Астраханская область, 70% внешнеторгового потенциала которой связано с Каспием, показывает пример сотрудничества со странами этого региона», — отметил он.

Участие в совещании приняли главы департаментов российского внешнеполитического ведомства, послы России в Казахстане, Иране, Туркменистане и Азербайджане, представители федеральных структур. Собравшиеся обратили внимание на необходимость координации действий федеральных структур, региональных властей и бизнеса на каспийском направлении. По итогам совещания были выработаны предложения, касающиеся реализации политики России в Каспийском регионе.