Париж, 18 мая, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Поддержка партии «Вперед!» президента Франции Эммануэля Макрона растет в преддверии парламентских выборов, сообщает 18 мая Reuters.

En-marche.fr Сторонники партии «Вперед!»

Как показал опрос общественного мнения, на выборах в Национальное собрание Макрон может получить большинство, необходимое для проведения задуманных им реформ.

Компания Harris Interactive, проводящая социологические исследования, опубликовала результаты опроса, согласно которым партия «Вперед!» и ее союзники получают большинство в парламенте Франции.

32% из 4 тыс. 600 респондентов планируют голосовать за Макрона, утверждает социологическая служба, что на 3% выше показателя, который продемонстрировал аналогичный опрос, проведенный 11 мая и на 6% выше опроса от 7 мая.

Эммануэль Макрон во время президентской гонки позиционировал себя как беспартийный кандидат, не имеющий отношения ни к социалистам, ни к консерваторам. Одержав победу, он предоставил министерские портфели представителям этих партий, что значительно расширило его базу поддержки.

Напомним, Национальное собрание Франции обладает значительными полномочиями и, в случае оппозиции президенту страны, может блокировать многие его инициативы. Когда Елисейский дворец занимает представитель одной партии, а в парламенте страны большинство принадлежит другой партии, такую ситуацию принято называть «сожительством», что значительно ослабляет эффективность французской власти.