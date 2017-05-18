Москва, 18 мая, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин обвинил болельщиков ФК «Спартак» в злоупотреблении доверием, сообщает «Спорт-Экспресс».

Цитата Фанаты Спартака на поле празднуют чемпионство

По его словам, организаторы матча 29-го тура российской Премьер-лиги специально сделали так, чтобы порадовать болельщиков и не ограничили их, когда они вышли на поле после финального свистка.

«Будем разбираться», — сказал Маркин.

Напомним, инцидент произошел после матча между «Спартаком» и «Тереком», который завершился со счетом 3:0. Зрители после финального свистка массово выбежали на поле стадиона «Открытие Арена» и сломали ворота.

Также болельщики зажигали на поле файеры. Из-за произошедшего пришлось отложить церемонию награждения.

Кубок чемпионов России по футболу сезона-2016/2017 был вручен московскому «Спартаку» вице-премьером РФ Виталием Мутко и президентом Российской футбольной премьер-лиги Сергеем Прядкиным.

Ранее «Спартаку» удавалось стать чемпионом России в 2001 году, а победить на Кубке страны — в 2003 году.