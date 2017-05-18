Вашингтон, 18 мая, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Денежные переводы из США в страны Латинской Америки и Карибского бассейна в 2016 году составили около $70 миллиардов, при этом увеличилось число переводов с использованием интернета, а стоимость переводов через банковские счета значительно снизилась, сообщает в своем докладе Центр Межамериканского диалога.

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«Объем денежных переводов огромен, $70 миллиардов долларов, это больше, чем общий объем торговли между США и Бразилией, кроме того, денежные переводы идут только в одном направлении», — подтвердил Питер Аким, президент Центра Межамериканского диалога.

Согласно результатам исследования, в котором анализируются изменения в финансовом поведении людей, 72% мигрантов регулярно отправляют денежные переводы, и делают это примерно 14 раз в год на сумму в среднем $250.

Ключевой тенденцией в последнее десятилетие является сокращение расходов на денежные переводы, которые в некоторых случаях упали почти в два раза, что облегчает и ускоряет данные финансовые операции. В среднем мигранты платят около 4% от общего объема переводов своим семьям в Латинской Америке и Карибском бассейне, говорится в докладе.

Как правило, Мексика является первым получателем иностранной валюты, принимая до $27 миллиардов долларов в год, затем идет Гватемала, получающая $7,1 миллиард, Доминиканская Республика, получающая $5,3 миллиарда, на третьем месте.

Если пересчитать эти суммы в процентах валового внутреннего продукта (ВВП), то наиболее зависимыми странами являются Гаити (25%), Гондурас (18%), Ямайка (16,6%), Сальвадор (16,6%) и Гватемала (10,3%).

По словам координатора исследования Мануэля Ороско, в некоторых случаях денежные переводы составляют до 50% от ежемесячного дохода домашних хозяйств.

Также отмечает рост переводов через интернет и мобильный телефон. Если в 2006 году через интернет было сделано только 0,4% переводов, то в настоящее время эта цифра составляет 5,5%. Несмотря на рост, она значительно ниже, чем в странах азиатского региона, таких как Индия и Филиппины, где доля электронных денежных переводов превышает 80%.

Между тем уровень финансовой интеграции латиноамериканских иммигрантов в США значительно вырос, в 2005 году 30% опрошенных утверждали, что у них есть счет в банке, а в 2016 году эта цифра увеличилась до 69%.

Напомним, несмотря на жесткую предвыборную риторику избранного президента США Дональда Трампа в отношении иммигрантов, в последние месяцы вопрос о введении налога на денежные переводы из США не поднимается. Однако обеспокоенность по поводу введения корректировки границы налогов по-прежнему проявляется в иммигрантской среде.

В общей сложности 23 миллиона домохозяйств по всему Американскому континенту получают денежные переводы, и большинство из них, 16,6 миллионов семей, получают их только из Соединенных Штатов.