Ярославль, 18 мая, 2017, 10:46 — ИА Регнум. До окончания срока уплаты налога по декларациям, представленным самостоятельно, осталось два месяца, а в Ярославле уже обнаружен один миллиардер. Четверо ярославцев заработали от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. 3526 человек заявили доходы от 1 до 10 миллионов, 569 человек — от 10 до 100 миллионов, 44 человека — от 100 до 500 миллионов.

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«Число миллиардеров и полумиллиардеров в прошлом году было такое же. Общее число людей, которые заработали больше миллиона, на том же уровне. То, что количество миллионеров не растет, показывает, что в стране сейчас кризис, и даже у этих категорий граждан нет развития. А число тех, кто зарабатывает свыше 100 миллионов, даже упало», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ярославской области Наталья Квернадзе.