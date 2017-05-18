Осло, 18 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Норвегия 17 мая отпраздновала свой День независимости от Швеции. И, как утверждает Business Insider Nordic, есть много поводов для празднования, потому что с момента «развода» все прошло «очень хорошо для Норвегии». Это утверждение подтверждает другое, уже шведское издание Svenska Dagbladet, по данным которого норвежцы на 39% богаче, чем шведы. Если в цифрах, то ВВП Норвегии на душу населения составляет 89 600 долларов, а в Швеции — 55 100 долларов. Это последние статистические данные.

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Однако сильная экономика Норвегии, которая превратилась, согласно формулировке издания «в чудовище» с тех пор, как страна начала производить нефть в 70-е годы, также приносит пользу Швеции.

В 2016 году экспорт Швеции в Норвегию составил 124 000 000 000 шведских крон, что почти сопоставимо экспорту Швеции в Германию, которая в 16 раз больше по населению Норвегии. Кроме того, норвежцы, пересекающие границу для покупок в Швеции, по данным официальной статистики, тратят 14 600 000 000 шведских крон.