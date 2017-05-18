Ярославль, 18 мая, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Новый туристический маршрут «Купеческое наследие» появился в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте туризма Ярославской области.

ИА REGNUM Демидовский сквер в Ярославле

Маршрут пройдет по историческому центру Ярославля. Экскурсантам покажут торговые ряды, особняки, где раньше жили ярославские купцы, а также расскажут биографии «железных», «мучных» и «табачных» королей города, которые не только были «хребтом» купеческой жизни не только Ярославля, но и поднимали экономику государства. Среди героев купцы Кузнецовы, Скрипины, Дурдины, Синебрюховы и другие.

Туристам расскажут, почему ярославцев называют самыми расторопными в России, как заработать миллион на махорке и картошке, где жили, как кутили и в кого влюблялись ярославские богачи, а также что подарили Ярославлю купцы-меценаты.

«Маршрут «Купеческое наследие» позволит по-новому взглянуть на главные туристические объекты центральной части города: памятный знак «Нулевой километр Золотого Кольца», скульптуру медведя «Символ России — легенда Ярославля», часовню Александра Невского, Советскую площадь, Демидовский сквер и другие», — сказала корреспонденту ИА REGNUM организатор туристической программы Юлия Смук.

Презентация маршрута состоится 24 мая.